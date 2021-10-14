Беленюк: «Не понимаю, зачем мне делать заявление об окончании спортивной карьеры, что это даст»
Беленюк: «Зеленский всех медалистов Олимпийских игр поздравил в соцсетях»
Чемпион Токио-2020 – о внимании к спортсменам со стороны президента Украины
16:57
Жан Беленюк / Фото - TwitterОлимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе Жан Беленюк в интервью YouTube-каналу «Бегущий Банкир» рассказал о поздравлениях спортсменов от президента Украины Владимира Зеленского с завоеванием медалей на Играх в столице Японии.
«Президент поздравил изначально в соцсетях. Всех медалистов поздравлял в соцсетях, очень классная история. Там у всех рост произошел определенный по подписчикам. У Даши Белодед наверное на тысяч 100 выросло. По прилету провожали паралимпийцев, тоже с ним виделись, еще раз поздравил. И еще ряд встреч у нас был. Один раз поздравил лично».
Напомним, Бленюк высказался по поводу возможного завершения спортивной карьеры.
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