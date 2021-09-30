Бронзовые машины за бронзовые медали. Черкасова и Коляденко получили подарки от Ассоциации вольной борьбы Украины

В Champion Hall в Киеве прошла церемония награждения олимпийцев

Алла Черкасова и Ирина Коляденко / фото - АВБУ

В среду, 29-го сентября в Champion Hall в Киеве состоялась церемония награждения призеров Олимпиады Ирины Коляденко и Аллы Черкасовой.

Ежегодно все медалисты, юниоры и весь тренерский состав получили поощрения за свой труд. Участники Олимпиады в Токио получили денежные подарки от Ассоциации вольной борьбы Украины. Тренерский штаб женской сборной получил сертификат на полмиллиона гривен.

А главные героини Олимпиады, бронзовые призеры Алла и Ирина получили два автомобиля бронзового цвета.

Напомним, стал известен состав сборной Украины по вольной борьбе на чемпионат мира-2021.