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Шанс для молодежи. Стал известен состав сборной Украины по вольной борьбе на чемпионат мира-2021

Турнир пройдет со 2 по 8 октября в Осло
Борьба
10:38
Шанс для молодежи. Стал известен состав сборной Украины по вольной борьбе на чемпионат мира-2021
Сборная Украины по вольной борьбе / Фото - Facebook
2-8 октября состоится чемпионат мира по спортивной борьбе (вольная, женская и греко-римская) в Осло (Норвегия).

Накануне стал известен состав сборной Украины среди борцов вольного стиля:

57 кг – Роман Гуцуляк

61 кг – Ярослав Гурский

65 кг – Василий Шуптар

70 кг – Иван Кусяк

74 кг – Зелимхан Тогузов

79 кг – Рустам Расуев

86 кг – Мухаммед Алиев

92 кг – Андрей Власов

97 кг – Магомед Закариев

125 кг – Александр Колдовский

А тем временем олимпийского чемпиона Лондона-2012 россиянина Биляла Махова дисквалифицировали на четыре года из-за употребления допинга.
Владимир Кириченко
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Сборная Украины (вольная борьба)

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Шанс для молодежи. Стал известен состав сборной Украины по вольной борьбе на чемпионат мира-2021
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