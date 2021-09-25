Джон Джонс предложил совместные тренировки олимпийскому чемпиону по борьбе
Шанс для молодежи. Стал известен состав сборной Украины по вольной борьбе на чемпионат мира-2021
Турнир пройдет со 2 по 8 октября в Осло
10:38
Сборная Украины по вольной борьбе / Фото - Facebook2-8 октября состоится чемпионат мира по спортивной борьбе (вольная, женская и греко-римская) в Осло (Норвегия).
Накануне стал известен состав сборной Украины среди борцов вольного стиля:
57 кг – Роман Гуцуляк
61 кг – Ярослав Гурский
65 кг – Василий Шуптар
70 кг – Иван Кусяк
74 кг – Зелимхан Тогузов
79 кг – Рустам Расуев
86 кг – Мухаммед Алиев
92 кг – Андрей Власов
97 кг – Магомед Закариев
125 кг – Александр Колдовский
А тем временем олимпийского чемпиона Лондона-2012 россиянина Биляла Махова дисквалифицировали на четыре года из-за употребления допинга.
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