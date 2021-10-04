ЧМ-2021. Прокопевнюк в бронзовом финале, а Хоменец ждет утешительная схватка

Девушки сохранили шансы на последнее место на пьедестале





Прокопевнюк против Тыныбековой / Фото: UWW

На чемпионате мира по борьбе в Осло стартовала женская борьба, где после первого дня у сборной Украины надежды на две бронзовые медали.



В весе до 62 кг Илона Прокопевнюк по ходу турнира победила Айалым Кассимову из Казахстана (12-1), канадку Ану Паулу Годинез Гонсалес (8:0). В полуфинале украинка проиграла Айсуле Тыныбековой из Киргизстана (2:5).

В бронзовом финале Прокопевнюк проведет схватку с победительницей утешительного финала между представительницами Японии и Беларуси.

В весе до 55 кг Александра Хоменец в квалификации проиграла японки Цугуми Сакураи (4:10). Благодаря выходу японки в финал украинка попала в утешительные схватки, где сразится с опытной полячкой Роксаной Засиной.

Напомним, в бронзовый финал в вольной борьбе в весе до 97 кг вышел украинец Магомед Закариев.