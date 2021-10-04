Чемпионат мира по борьбе-2021. Трансляция на XSPORT
Закариев в полуфинале чемпионата мира проиграл лучшему борцу планеты
Украинец не взял ни одного балла у Садулаева
19:42
Садулаев vs Закариев / Фото: uww.org
В Осло (Норвегия) на чемпионате мира по борьбе в весе до 97 кг в вольном стиле украинец Магомед Закариев проиграл двукратному олимпийскому чемпиону Абдулрашиду Садулаеву со счетом 0:11.
Теперь Садулаев в финале сразится со своим главным соперником – американцем Кайлом Снайдером.
Закариев в бронзовом финале сразится с победителем схватки японца Такаши Исигуро и белоруса Александра Гуштына.
Напомним, Закариев в четвертьфинале турнира победил чемпиона Европы-2020.
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