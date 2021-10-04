Закариев в полуфинале чемпионата мира проиграл лучшему борцу планеты

Украинец не взял ни одного балла у Садулаева

Садулаев vs Закариев / Фото: uww.org

В Осло (Норвегия) на чемпионате мира по борьбе в весе до 97 кг в вольном стиле украинец Магомед Закариев проиграл двукратному олимпийскому чемпиону Абдулрашиду Садулаеву со счетом 0:11.



Теперь Садулаев в финале сразится со своим главным соперником – американцем Кайлом Снайдером.

Закариев в бронзовом финале сразится с победителем схватки японца Такаши Исигуро и белоруса Александра Гуштына.

Напомним, Закариев в четвертьфинале турнира победил чемпиона Европы-2020.