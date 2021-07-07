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«Что вы знаете о наглости?» Беленюк стал жертвой мошенников

Аферисты использовали его лицо для печати на футболках с политической провокацией
Борьба
12:31
«Что вы знаете о наглости?» Беленюк стал жертвой мошенников
Жан Беленюк / фото - НОК

Призер Олимпийских игр Жан Беленюк стал жертвой аферистов в сети.

Некая компания напечатала футболки с изображением борца без его ведома и продавала их по цене 590 гривен. Более того, на футболки нанесены контуры Украины без Крыма. Мошенники предложили Жану приобрести подобную футболку со скидкой.


Беленюк ранее оценил драку депутатов в Верховной раде с борцовской точки зрения.

Антон Кривенко
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Жан Беленюк

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