Кучмий остановился в шаге от Олимпийской лицензии в Токио
С Кучмием и Новиковым. Объявлен состав сборной Украины по греко-римской борьбе на чемпионат мира-2021
Также в команде и участник Токио-2020 Темиров
28 сентября 15:15
Николай Кучмий / Фото - UWW2-8 октября состоится чемпионат мира по спортивной борьбе (вольная, женская и греко-римская) в столице Норвегии – Осло.
Накануне стал известен состав сборной Украины среди борцов греко-римского стиля:
55 кг – Корюн Саградян
60 кг – Жора Абовян
63 кг – Ленур Темиров
67 кг – Алексей Масик
72 кг – Максим Евтушенко
77 кг – Дмитрий Пышков
82 кг – Дмитрий Гардубей
87 кг – Семен Новиков
97 кг – Евгений Савета
130 кг – Николай Кучмий
Отметим, что участник Олимпийских игр в Токио в весе до 60 кг Ленур Темиров будет представлять Украину на мировом форуме в категории до 63 кг.
Ранее стал известен состав сборной Украины по вольной борьбе на ЧМ-2021.