Опытный Пышков поборется за право выйти на ковер в малом финале ЧМ-2021
Садулаев: «Снайдер – нормальный мужик, общаемся с ним. Сказал, что приедет в Дагестан после Олимпиады»
Чемпион мира-2021 – о главном сопернике в своей весовой категории
8 октября 10:41
Абдулрашид Садулаев и Кайл Снайдер / Фото - UWWДвукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев поделился мнением о своем сопернике по весовой категории, америrанце Кайле Снайдере, которого он уверенно выиграл в финале Игр-2020 и чемпионата мира-2021.
«Для меня было главным завоевать золото, не важно, кто соперник. Я с ним боролся буквально несколько месяцев назад на Олимпиаде и выиграл. Думаю, что на чемпионате мира он хотел меня загнать, чтобы я истощался. Но я навязал ему свою борьбу, ему не удалось ничего сделать. Что касается моих отношений со Снайдером, то он нормальный мужик, мы общаемся с ним. В Instagram друг с другом переписываемся. Когда он приезжал в Осетию, он сказал, что приедет в Дагестан после Олимпиады. Мы его приглашали. Он хотел увидеть вживую дагестанскую школу борьбы».
Напомним, Садулаев в полуфинале ЧМ-2021 выиграл у украинца Магомеда Закариева, который, в свою очередь, стал бронзовым призером турнира.
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