Садулаев: «Снайдер – нормальный мужик, общаемся с ним. Сказал, что приедет в Дагестан после Олимпиады»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 17
Сейчас 0
Сегодня 11
Завтра 14
Футбол (14 событий из 14) показать все
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Литва - Болгария -:- Запланирован
16:00 Казахстан - Босния и Герцеговина -:- Запланирован
19:00 Азербайджан - Ирландия -:- Запланирован
19:00 Грузия - Греция -:- Запланирован
19:00 Швеция - Косово -:- Запланирован
19:00 Финляндия - Украина -:-
19:00 Шотландия - Израиль -:- Запланирован
21:45 Фарерские острова - Австрия -:- Запланирован
21:45 Люксембург - Сербия -:- Запланирован
21:45 Швейцария - Северная Ирландия -:- Запланирован
21:45 Молдова - Дания -:- Запланирован
21:45 Андорра - Англия -:- Запланирован
21:45 Венгрия - Албания -:- Запланирован
21:45 Польша - Сан-Марино -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 7) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Сокол - Донбасс 7:6 Окончен
Баскетбол (2 события из 2) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Химик - Кривбасс 75:59 Окончен
16:00 БК Одесса - Николаев 79:76 Окончен
нет важных матчей
Футбол (4 события из 4) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
15:30 ВПК-Агро - Кривбасс -:- Запланирован
16:00 Металлист - Николаев -:- Запланирован
17:45 Волынь - Нива Т -:- Запланирован
18:00 Авангард - Полесье -:- Перенесен
Хоккей (2 события из 4) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
15:00 Рулав Одд - Кременчуг -:- Запланирован
17:00 Краматорск - Днепр -:- Запланирован
Баскетбол (4 события из 4) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 БК Запорожье - Черкасские Мавпы -:- Запланирован
15:00 БК Тернополь - Харьковские Соколы -:- Запланирован
16:00 Киев-Баскет - Днепр -:- Запланирован
16:00 Прометей - Будивельник -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 56) показать все
WTA 2021 (Indian Wells, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
02:00 Паула Бадоса Гиберт - Даяна Ястремская 2:1 Окончен
Футбол (14 событий из 14) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
15:15 Альянс - Олимпик -:- Запланирован
17:30 Оболонь - Горняк-Спорт -:- Запланирован
18:30 Металлист - Кремень -:- Запланирован
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:00 Кипр - Мальта -:- Запланирован
21:45 Беларусь - Чехия -:- Запланирован
21:45 Эстония - Уэльс -:- Запланирован
21:45 Латвия - Турция -:- Запланирован
21:45 Нидерланды - Гибралтар -:- Запланирован
21:45 Норвегия - Черногория -:- Запланирован
21:45 Хорватия - Словакия -:- Запланирован
21:45 Словения - Россия -:- Запланирован
21:45 Исландия - Лихтенштейн -:- Запланирован
21:45 Македония - Германия -:- Запланирован
21:45 Румыния - Армения -:- Запланирован

Садулаев: «Снайдер – нормальный мужик, общаемся с ним. Сказал, что приедет в Дагестан после Олимпиады»

Чемпион мира-2021 – о главном сопернике в своей весовой категории

Борьба
8 октября 10:41
Садулаев: «Снайдер – нормальный мужик, общаемся с ним. Сказал, что приедет в Дагестан после Олимпиады»
Абдулрашид Садулаев и Кайл Снайдер / Фото - UWW
Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев поделился мнением о своем сопернике по весовой категории, америrанце Кайле Снайдере, которого он уверенно выиграл в финале Игр-2020 и чемпионата мира-2021.

«Для меня было главным завоевать золото, не важно, кто соперник. Я с ним боролся буквально несколько месяцев назад на Олимпиаде и выиграл. Думаю, что на чемпионате мира он хотел меня загнать, чтобы я истощался. Но я навязал ему свою борьбу, ему не удалось ничего сделать. Что касается моих отношений со Снайдером, то он нормальный мужик, мы общаемся с ним. В Instagram друг с другом переписываемся. Когда он приезжал в Осетию, он сказал, что приедет в Дагестан после Олимпиады. Мы его приглашали. Он хотел увидеть вживую дагестанскую школу борьбы».


Напомним, Садулаев в полуфинале ЧМ-2021 выиграл у украинца Магомеда Закариева, который, в свою очередь, стал бронзовым призером турнира.
Источник: matchtv.ru Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Абдулрашид Садулаев Кайл Снайдер

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Закариев в полуфинале чемпионата мира проиграл лучшему борцу планеты
Закариев в полуфинале чемпионата мира проиграл лучшему борцу планеты
Борьба
4 октября 19:42
1

Новости: Борьба

Сборная Украины заняла четвертое место на чемпионате мира
Сборная Украины заняла четвертое место на чемпионате мира
8 октября 21:34
Садулаев: «Снайдер – нормальный мужик, общаемся с ним. Сказал, что приедет в Дагестан после Олимпиады»
Садулаев: «Снайдер – нормальный мужик, общаемся с ним. Сказал, что приедет в Дагестан после Олимпиады»
8 октября 10:41
Беленюк: «Вижу мощную тенденцию развития украинского хоккея»
Беленюк: «Вижу мощную тенденцию развития украинского хоккея»
7 октября 21:23
Опытный Пышков поборется за право выйти на ковер в малом финале ЧМ-2021
Опытный Пышков поборется за право выйти на ковер в малом финале ЧМ-2021
7 октября 21:03
Винник остановилась в шаге от пьедестала почета ЧМ-2021
Винник остановилась в шаге от пьедестала почета ЧМ-2021
7 октября 20:44
Осняч уступила в бронзовом финале чемпионата мира
Осняч уступила в бронзовом финале чемпионата мира
6 октября 22:36
Береза осталась без медали ЧМ-2021 в Осло
Береза осталась без медали ЧМ-2021 в Осло
6 октября 20:27
Винник будет бороться за бронзу чемпионата мира
Винник будет бороться за бронзу чемпионата мира
6 октября 18:39
Неожиданное решение. Беленюк готов продать золотую медаль Токио-2020 на аукционе
Неожиданное решение. Беленюк готов продать золотую медаль Токио-2020 на аукционе
6 октября 11:37
Все новости

Популярные новости

Ломаченко накануне предстоящего поединка провел спарринг с огромным гигантом
Ломаченко накануне предстоящего поединка провел спарринг с огромным гигантом
Бокс Профессиональный бокс
4 октября 15:21
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Бокс Профессиональный бокс
8 октября 08:30
4
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Бокс Профессиональный бокс
7 октября 12:31
1
Белью назвал единственный способ победить Усика
Белью назвал единственный способ победить Усика
Бокс Профессиональный бокс
5 октября 14:20
9
Экс-тренер Владимира Кличко – о бое Усик – Джошуа: «Нас просто развели. Видно, что там был какой-то договорняк»
Экс-тренер Владимира Кличко – о бое Усик – Джошуа: «Нас просто развели. Видно, что там был какой-то договорняк»
Бокс Профессиональный бокс
5 октября 15:58
10
С ног на голову. Букмекеры обнародовали коэффициенты на реванш Усик – Джошуа
С ног на голову. Букмекеры обнародовали коэффициенты на реванш Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
3 октября 13:13
Все новости