Темиров: «Я не жалею, что приехал в Токио и отстаивал честь Украины»
Украинский борец Темиров завоевал бронзу чемпионата мира в Осло
Триумфатором турнира по греко-римской борьбе стал Мейсам Далхани
10 октября 20:50
Ленур Темиров (справа) / фото - unitedworldwrestling.thirdlight.com
Сегодня, 10 октября, в Осло (Норвегия) проходит девятый день чемпионата мира по спортивной борьбе. Украинец Ленур Темиров завоевал бронзу в турнире по греко-римской борьбе в весовой категории до 63 кг. Триумфатором турнира стал иранец Мейсам Далхани. В финале он поборол грузина Лери Абуладзе – 5:4.
Борьба греко-римская. Чемпионат мира. Осло (Норвегия), 10 октября. До 63 кг
1. Мейсам Далхани (Иран)
2. Лери Абуладзе (Грузия)
3. Ленур Темиров (Украина) и Кенсуке Симицу (Япония)
Сборная Украины заняла четвертое место на чемпионате мира.
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