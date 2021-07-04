40% соревнований на Олимпиаде пройдут без зрителей

Лимит заполняемости могут уменьшить до 5 тысяч

фото - Kyodo

Организационный комитет Олимпийских Игр в Токио проведет совещание на следующей неделе, на котором планирует рассмотреть вопрос допустимого количества зрителей на стадионах.

Издание Kyodo передает, что в качестве основного варианта рассматривается сокращение нынешнего лимита заполняемости стадионов с 10 до 5 тысяч. Мероприятия, которые были запланированы после 21:00, а также те, куда было продано больше 5 тысяч билетов пройдут без зрителей. Таким образом около 40% состязаний пройдут при пустых трибунах.

Ограничения коснутся футбольных, бейсбольных и баскетбольных матчей, соревнований по легкой атлетике, а также церемоний открытия и закрытия Олимпиады.

В Японии организаторы не успевают вакцинировать всех волонтеров.