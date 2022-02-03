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Абраменко и Назарова – знаменосцы сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2022
Титулованные спортсмены впервые будут нести флаг своей страны
10:39
Назарова и Абраменко / Фото - noc-ukr.orgОлимпийский чемпион-2018 по фристайлу Александр Абраменко и серебряный призер юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Назарова станут знаменосцами сборной Украины на церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2022.
Своими эмоциями титулованные украинские спортсмены поделись в комментариях пресс-службе НОК.
Абраменко:
«Прежде всего, это большая честь для меня нести флаг своей страны, за которую выступаешь, которую прославляешь на каждых стартах. Я об этом давно мечтал и рад, что мне поручили такую ответственную миссию. Чувствую гордость и волнение одновременно».
Назарова:
«Еще на зимних Играх в Пхенчхане-2018 я очень стремилась стать флагоносцем, но понимала, что для меня это дебютное соревнование такого уровня. И потому сейчас я очень счастлива разделить столь торжественный момент со своим коллегой по команде и всей Украиной».
Церемония открытия Игр-2022 состоится 4 февраля. Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет до 20 февраля.
Сборная Украины будет представлена 45 спортсменами в 12 дисциплинам.
Расписание 3 февраля на Играх-2022.