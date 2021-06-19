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Активисты более 150 правозащитных групп призывают к бойкоту Олимпиады-2022

В 50 городах мира планируются акции протеста
Olympics Токио-2020
13:41
Активисты более 150 правозащитных групп призывают к бойкоту Олимпиады-2022
фото - Tibet Action

Активисты более 150 правозащитных групп выступили с призывом к бойкоту Зимних Олимпийских игр в Пекине, Китай, в 2022 году из-за уйгурского вопроса.

Более чем в 50 городах мира пройдут протесты. Организаторы обвиняют Китай в нарушении прав человека, а именно – в отношении уйгурского населения, сообщает Inside the Games.

Сенат США уже одобрил закон, в котором есть пункт о дипломатическом бойкоте Игр.

 

Антон Кривенко
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