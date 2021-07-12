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Антирекорд по количеству участников? Украина хорошо выступит на Олимпиаде – вот претенденты на медали

Нашу команду уже провели на соревнования в Токио-2020
Olympics
20:50
Антирекорд по количеству участников? Украина хорошо выступит на Олимпиаде – вот претенденты на медали Мнение
Ярослава Магучих – один из главных претендентов на золото Олимпиады / Фото - by Christian Petersen/Getty Images

Чемпионат Европы по футболу закончился. Теперь наступило время действительно самого большого спортивного события года – Олимпийских игр.

Соревнования в Токио стартуют уже 23 июля, именно в эту дату состоится официальная церемония открытия Игр-2020. И сборная Украины уже в полной боевой готовности.

11 июля прошли торжественные проводы нашей команды. Специально к Олимпиаде «Укрпошта» выпустила особенную марку, олимпийцы встретились с президентом Украины, представили олимпийскую форму.

Фотогалерея презентации формы сборной Украины на Олимпийских играх:

Презентація Олімпійської форми на Токіо-2020-46879.jpg
Презентація Олімпійської форми на Токіо-2020-46791.jpg
Презентація Олімпійської форми на Токіо-2020-46792.jpg
Презентація Олімпійської форми на Токіо-2020-46778.jpg
Презентація Олімпійської форми на Токіо-2020-46796.jpg
Презентація Олімпійської форми на Токіо-2020-46799.jpg
Презентація Олімпійської форми на Токіо-2020-46783.jpg
Презентація Олімпійської форми на Токіо-2020-46800.jpg
Презентація Олімпійської форми на Токіо-2020-46784.jpg
Презентація Олімпійської форми на Токіо-2020-46801.jpg
Презентація Олімпійської форми на Токіо-2020-46785.jpg
Презентація Олімпійської форми на Токіо-2020-46802.jpg
Презентація Олімпійської форми на Токіо-2020-46786.jpg
Презентація Олімпійської форми на Токіо-2020-46803.jpg
Презентація Олімпійської форми на Токіо-2020-46787.jpg
Презентація Олімпійської форми на Токіо-2020-46804.jpg
Презентація Олімпійської форми на Токіо-2020-46788.jpg
Презентація Олімпійської форми на Токіо-2020-46805.jpg
Презентація Олімпійської форми на Токіо-2020-46879.jpg
Презентація Олімпійської форми на Токіо-2020-46791.jpg
Презентація Олімпійської форми на Токіо-2020-46792.jpg
Презентація Олімпійської форми на Токіо-2020-46778.jpg
Презентація Олімпійської форми на Токіо-2020-46796.jpg
Презентація Олімпійської форми на Токіо-2020-46799.jpg
Презентація Олімпійської форми на Токіо-2020-46783.jpg
Презентація Олімпійської форми на Токіо-2020-46800.jpg
Презентація Олімпійської форми на Токіо-2020-46784.jpg
Презентація Олімпійської форми на Токіо-2020-46801.jpg
Презентація Олімпійської форми на Токіо-2020-46785.jpg
Презентація Олімпійської форми на Токіо-2020-46802.jpg
Презентація Олімпійської форми на Токіо-2020-46786.jpg
Презентація Олімпійської форми на Токіо-2020-46803.jpg
Презентація Олімпійської форми на Токіо-2020-46787.jpg
Презентація Олімпійської форми на Токіо-2020-46804.jpg
Презентація Олімпійської форми на Токіо-2020-46788.jpg
Презентація Олімпійської форми на Токіо-2020-46805.jpg

Но проводы нашей команды омрачены неприятной новостью – в Токио у Украины будет наименьшая делегация на Олимпийских играх в истории. В Японии нашу страну будут представлять 158 спортсменов. Никогда ранее не было так мало.

Количество участников летних Олимпийских игр в составе сборной Украины:

  • 2020 – 158

  • 2016 – 206

  • 2012 – 245

  • 2008 – 254

  • 2004 – 239

  • 2000 – 230

  • 1996 – 231

Чемпион Олимпийских игр-2016 Олег Верняев не поедет в Токио / Фото - ua.news
Эти цифры, конечно же, не внушают оптимизма. Помимо того, наша команда по разным неприятным причинам не досчиталась нескольких претендентов на медали:

Олег Верняев, Наталья Прищепа, Богдан Бондаренко, Ольга Ляховая, Юлия Ткач, Дмитрий Чумак, Андрей Говоров, Евгений Барабанов – все они вынуждены эти Игры пропускать.

Причины разные – недавние роды, травмы, допинг. Но они могли и даже должны были претендовать на медали Токио. Придется обходиться без них.

Сложив в сумму эти два фактора – антирекорд по количеству участников и отсутствие некоторых лидеров – многие пришли к выводу, что стоит со страхом ждать провала на Олимпийских играх, обновления минимума по количеству медалей.

Не стоит, не переживайте.

Но сначала о статистике – вот количество наших медалей на разных Олимпиадах в порядке хронологии:

  • 1996 – 23 всего: 9 золотых, 2 серебряных, 12 бронзовых

  • 2000 – 23 всего: 3 золотых, 10 серебряных, 10 бронзовых

  • 2004 – 22 всего: 8 золотых, 5 серебряных, 9 бронзовых

  • 2008 – 27 всего: 97 золотых, 5 серебряных, 15 бронзовых

  • 2012 – 19 всего: 6 золотых, 4 серебряных, 9 бронзовых

  • 2016 – 11 всего: 2 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовых

Обладатель второго украинского золота Рио-2016 Юрий Чебан тоже не будет выступать в Токио / Фото - НОК
А теперь давайте попытаемся хотя бы приблизительно очертить круг наших медальных надежд в Токио.

Александр Хижняк – бокс

Танк, упрямо прущий вперед и не дающий соперникам шансов на выживание. Это метафоричное описание стиля бокса чемпиона Европы, Европейских игр, мира и лицензионного турнира. Если не он, то кто тогда должен претендовать на золото?

Жан Беленюк – греко-римская борьба

Депутат Верховной Рады Украины на Олимпийских играх. Казалось, это невозможно – но вот он уже в сборной. Главный конкурент Семен Новиков недоволен таким выбором, но статус двукратного чемпиона мира и вице-чемпиона Рио-2016 все же имеет влияние.

Игорь Радивилов – спортивная гимнастика

Опорный прыжок – это его коронка. Он уже становился призером в этой дисциплине в 2012 году. В 2016 исполнил именной прыжок, но судьи не оценили его по достоинству. Сейчас чемпиону Европы последних двух лет нужно доказать уровень.

Дарья Белодед – дзюдо

Мы не привыкли видеть, как она проигрывает – двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы и Европейских игр. И это все в 20 лет. И хоть к Олимпийским играм она и подходит после не самого удачного отрезка в карьере, наполненного болезнью, травмой на ЧЕ и пропуском ЧМ, но не включить ее в список претендентов на золото – преступление.

Ярослава Магучих – легкая атлетика, прыжки в высоту

Как-то некрасиво требовать олимпийское золото от еще, по сути, ребенка 19-летней девочки. Но она буквально заставляет это делать. Украинка – лидер сезона в мире. И она не стесняется говорить о своей цели – не просто выиграть соревнования в Токио, а еще и закончить их с мировым рекордом.

Михаил Романчук – плавание, 1500 метров

В 2021 году он выиграл два золота чемпионата Европы – и на 800 м, и на 1500 м. Но на чемпионатах мира пловец пока добывал медали только на более длинной дистанции. Что-то подсказывает, что именно на ней стоит ожидать золота.

Ольга Харлан – фехтование, сабля

Она заняла первое место в мировом рейтинге сезона 2019/20. Ольга Харлан становилась олимпийской чемпионкой в команде, но в Токио поедет единственной из саблисток. Шестикратная чемпионка мира, одна из лучших спортсменок в истории Украины. Нет смысла спорить с тем, что она является претенденткой на золото в Японии.

А теперь вкратце о наших медальных надеждах. Они могут как подняться на пьедестал, взобраться на его вершину, так и остановиться в шаге от медалей.

Это мы сейчас едва ли не о всех борцах: вольники Михайлов и Хоцяновский, девушки Ливач, Грушина (Акобия), Коляденко, Черкасова, Белинская, классики Темиров, Насибов – все они становились призерами крупных международных соревнований, показывали свой уровень. Но Олимпийские игры – особый турнир. Посмотрим, что получится показать в столице Японии.

Камила Конотоп и Ирина Деха выиграли чемпионат Европы-2021 в тяжелой атлетике. Правда, в Токио уровень конкуренции будет выше. Любовь Басова и Елена Старикова – проверенные бойцы в велотреке, которые стали призерами в командном спринте на ЧЕ-2020. Но, опять же, на Олимпиаде борьба куда серьезнее.

В гребле на байдарках и каноэ впервые с 2004 года Украину в качестве спортсмена не будет представлять Юрий Чебан. Но он придумал выход из ситуации – подготовил серьезную команду в качестве тренера. Больше всего выделяются Людмила Лузан и Анастасия Четверикова. Они будут выступать и в каное-одиночке на 200 метров и в каноэ-двойке на 500 метров. В обоих случаях вполне возможны медали.

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова с золотом чемпионата Европы / Фото - sportzt.com
В спортивной гимнастике сборная потеряла Олега Верняева, но в Токио имеет возможность проявить себя большущий талант Илья Ковтун. Он разрывал Европу и мир на юношеском и юниорском уровнях, а теперь уже добрался и до взрослых – выиграл бронзу ЧЕ в многоборье (это очень круто). Единственное опасение – возраст 17 лет. Поэтому и не вносим его в список надежд на золото – хотя бы на медаль. Ну а уже в Париже-2024 он должен вести команду за собой.

У дзюдоистов на недавнем чемпионате мира медаль удалось завоевать только Якову Хаммо. Георгий Зантарая, Елизавета Каланина, Анастасия Турчин тоже числятся в списке претендентов на медали, но их шансы все же меньше.

Каратэ впервые будет представлено на Олимпийских играх. И здесь у Украины амбициозные представители: Станислав Горуна, Анжелика Терлюга, Анита Серегина – все они титулованные спортсмены. Вопрос только в том, удастся ли реализовать себя на Олимпийских играх.

Станислав Горуна с золотом Европейских игр-2019 / Фото - rubryka.com
В легкой атлетике наши главные надежды – это Марина Бех-Романчук, Анна Ярощук-Рыжикова, Юлия Левченко и Андрей Проценко. Михаил Кохан может порадовать среди молодежи, Ольга Саладуха – среди ветеранов.

В артистическом плавании разыгрываются только два комплекта медалей – в группе и в дуэте. На чемпионате мира мы показали, что можем впервые в истории подняться на пьедестал Олимпийских игр в этом виде спорта.

Павел Коростылев, Сергей Кулиш, Елена Костевич – все они становились чемпионами мира, а последние двое выигрывали медали и на Олимпийских играх. Пулевая стрельба может вновь принести Украине награды.

В прыжках в воду, если посмотреть на результаты последних чемпионатов Европы, можно прийти к выводу, что у нас есть шансы даже не насколько медалей, но чемпионат мира-2019 показал, что завоевать место на пьедестале будет непросто. Наибольшие шансы на успех у Алексея Середы – 15-летнего двукратного чемпиона Европы. На ЧМ-2019 он был четвертым на вышке 10 м, а также в синхроне с Олегом Сербиным. Это были наши лучшие результаты на тех соревнованиях.

Все обладатели лицензии в фехтовании в 2019 году поднимались на пьедестал чемпионата мира: шпажистка Елена КривицкаяИгорь Рейзлин лично и в команде вместе с Никишиным, Свичкарем и Гереем, чемпионка в сабле Ольга Харлан. Очевидно, что шансы на медаль в Токио есть у каждого из наших фехтовальщиков.

Так что, как видите, украинским болельщикам есть за кем следить и кого поддерживать на Олимпийских играх. Да, у нас не так уж и много участников соревнований в Токио. Но попытаемся взять не количеством, а качеством.

20 медалей, к примеру, выглядят вполне посильной задачей. Ведь кроме перечисленных спортсменов, однозначно, кто-то еще готов удивлять. Ну а мы что? Будем только рады.   

Сергей Лукьяненко
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Теги

Ярослава Магучих Михаил Романчук Дарья Белодед Александр Хижняк Жан Беленюк Ольга Харлан

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