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Бах оговорился, назвав японцев китайцами на собрании с оргкомитетом Олимпиады в Токио

Президент МОК встретился с главой организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр
Olympics Токио-2020
10:20
Бах оговорился, назвав японцев китайцами на собрании с оргкомитетом Олимпиады в Токио
Томас Бах / фото - swimswam.com

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах встретился с главой организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сеико Хашимото.

Слова Баха приводит портал Inside the games:

«МОК на вашей стороне, мы находимся в одной лодке и вместе гребем в полную силу в одном направлении. Наша общая цель – безопасные и надежные Игры для всех спортсменов, делегаций и граждан Японии.

Жители Японии могут быть уверены в тех усилиях, которые мы предпринимаем, чтобы обеспечить безопасность – с самыми интенсивными и строгими мерами борьбы COVID-19 и программой вакцинации, которую мы проводим по всему миру. 

До открытия Олимпиады осталось 10 дней, а это означает, что предстоит еще много работы. Наша задача будет выполнена только после того, как спортсмены покинут Токио.

Вы можете быть уверены, что сцена готова, но теперь задача состоит в том, чтобы выполнить, донести и показать все лучшее из того, к чему вы так долго готовились. Давайте продолжим работать так, чтобы сделать Игры оглушительно успешными для Японии, Токио и всего олимпийского движения».

Как сообщает «Р-Спорт», в этой речи глава МОК оговорился и назвал японцев китайцами, но исправил свою ошибку. 

«Нашей общей задачей является проведение безопасных Игр для всех – для спортсменов, для членов делегаций и, что наиболее важно, для китайских людей... японских граждан».

Томас Бах объяснил, почему вариант с отменой Олимпийских Игр-2020 не рассматривался.


Рене Тер Велде
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Томас Бах

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