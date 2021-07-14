Бах оговорился, назвав японцев китайцами на собрании с оргкомитетом Олимпиады в Токио

Томас Бах / фото - swimswam.com

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах встретился с главой организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сеико Хашимото.

Слова Баха приводит портал Inside the games:

Жители Японии могут быть уверены в тех усилиях, которые мы предпринимаем, чтобы обеспечить безопасность – с самыми интенсивными и строгими мерами борьбы COVID-19 и программой вакцинации, которую мы проводим по всему миру.

До открытия Олимпиады осталось 10 дней, а это означает, что предстоит еще много работы. Наша задача будет выполнена только после того, как спортсмены покинут Токио.

Вы можете быть уверены, что сцена готова, но теперь задача состоит в том, чтобы выполнить, донести и показать все лучшее из того, к чему вы так долго готовились. Давайте продолжим работать так, чтобы сделать Игры оглушительно успешными для Японии, Токио и всего олимпийского движения».