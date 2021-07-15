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Бах попросил премьер-министра Японии пустить зрителей на трибуны Олимпиады

В стране действует режим чрезвычайной ситуации
Olympics Токио-2020
21:23
Бах попросил премьер-министра Японии пустить зрителей на трибуны Олимпиады
The Guardian

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах провел встречу с премьер-министром Японии Есихедэ Суге и губернатором Токио Юрико Коикэ.

Функционер попросил главу правительства страны рассмотреть возможность допуска зрителей на Олимпиаду в Токио, если ситуация с коронавирусом улучшится. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Игры в Токио стартуют 23 июля. Большая часть соревнований пройдет без присутствия болельщиков.

На встрече с Коикэ Баха обозвали «лжецом».

Недавно в Японии был установлен новый рекорд по количеству зараженных коронавирусом с марта 2021 года.

Антон Кривенко
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Томас Бах

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