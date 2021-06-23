Бах прибудет в Токио на 3 дня раньше запланированного срока

Причина изменений планов функционера неизвестна

Томас Бах / фото - BBC

Глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах прилетит в Токио 9 июля. Об этом сообщил канал JNN.

Изначально Бах планировал посетить столицу летней Олимпиады-2020 в мае. Он должен был принять участие в эстафете олимпийского огня в префектуре Хиросима и встретиться с премьер-министром Есихидэ Суга. Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Японии визит главы МОК перенесли на начало июня, а затем на 12 июля. Причина изменений планов Баха неизвестна.

Олимпиада в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

У двоих участников Игр ранее обнаружили коронавирус.