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Бах прибудет в Токио на 3 дня раньше запланированного срока
Причина изменений планов функционера неизвестна
18:52
Томас Бах / фото - BBC
Глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах прилетит в Токио 9 июля. Об этом сообщил канал JNN.
Изначально Бах планировал посетить столицу летней Олимпиады-2020 в мае. Он должен был принять участие в эстафете олимпийского огня в префектуре Хиросима и встретиться с премьер-министром Есихидэ Суга. Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Японии визит главы МОК перенесли на начало июня, а затем на 12 июля. Причина изменений планов Баха неизвестна.
Олимпиада в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
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