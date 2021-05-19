Петиция за отмену Игр в Токио-2020 собрала более 350 тысяч подписей
Бах: «Уже 75% участников Олимпиады привиты от COVID-19»
В МОК уверены, что вскоре количество привитых увеличится до 80%
19 мая 11:48
Томас Бах / Фото: МОК
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах раскрыл информацию по поводу вакцинации участников Олимпийских игр в Токио.
«Сейчас уже 75% спортсменов, которые приедут в Олимпийскую деревню, привиты от коронавируса или имеют такую возможность. Уверен, что этот показатель будет выше 80%».
Отметим, что МОК рекомендовала спортсменам использовать вакцины Pfizer (США) и BioNTech (Германия).
Напомним, Олимпийские игры планируют провести с 23 июля по 8 августа 2021 года в Токио. Однако более 80% японцев выступили против проведения турнира.
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