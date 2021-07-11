Беленюк сообщил, когда может завершить карьеру
Беленюк: «Чумак и Верняев стали нашими существенными потерями»
По мнению «классика», гимнаст и тяжелоатлет могли усилить сборную Украины
21:11
Жан Беленюк / Фото: facebook.com/zhanbeleniuk
Серебряный призер Рио-2016 Жан Беленюк высказался об отсутствии Олега Верняева и Дмитрия Чумака в составе сборной Украины на Олимпийские Игры-2020.
Мы все надеемся, что у Олега все будет хорошо. Я не знаю, как и почему он не поехал на Олимпиаду.
Это значительная потеря для нашей сборной, потому что Верняев является олимпийским чемпионом. Он чемпион Европы и мира, поэтому он мог бы существенно усилить нашу команду.
К сожалению, и Дмитрий Чумак, и Олег Верняеев стали нашими существенными потерями.
Напомним, что Беленюк не исключает, что после Игр в Японии завершит профессиональную карьеру.