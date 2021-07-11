Беленюк: «Чумак и Верняев стали нашими существенными потерями»

Жан Беленюк / Фото: facebook.com/zhanbeleniuk

Серебряный призер Рио-2016 Жан Беленюк высказался об отсутствии Олега Верняева и Дмитрия Чумака в составе сборной Украины на Олимпийские Игры-2020.



Это значительная потеря для нашей сборной, потому что Верняев является олимпийским чемпионом. Он чемпион Европы и мира, поэтому он мог бы существенно усилить нашу команду.

К сожалению, и Дмитрий Чумак, и Олег Верняеев стали нашими существенными потерями.