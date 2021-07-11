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Беленюк: «Чумак и Верняев стали нашими существенными потерями»

По мнению «классика», гимнаст и тяжелоатлет могли усилить сборную Украины
Olympics Токио-2020
21:11
Беленюк: «Чумак и Верняев стали нашими существенными потерями»
Жан Беленюк / Фото: facebook.com/zhanbeleniuk

Серебряный призер Рио-2016 Жан Беленюк высказался об отсутствии Олега Верняева и Дмитрия Чумака в составе сборной Украины на Олимпийские Игры-2020.

Мы все надеемся, что у Олега все будет хорошо. Я не знаю, как и почему он не поехал на Олимпиаду.

Это значительная потеря для нашей сборной, потому что Верняев является олимпийским чемпионом. Он чемпион Европы и мира, поэтому он мог бы существенно усилить нашу команду. 

К сожалению, и Дмитрий Чумак, и Олег Верняеев стали нашими существенными потерями.

Напомним, что Беленюк не исключает, что после Игр в Японии завершит профессиональную карьеру.

Источник: ua.tribuna.com Олег Шумейко-младший
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Теги

Жан Беленюк Олег Верняев Дмитрий Чумак

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