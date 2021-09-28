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Беленюк: «Не корректно сравнивать достижения паралимпийцев и олимпийцев»

Народный депутат Украины – о призовых за Токио-2020
Olympics
28 сентября 11:31
Беленюк: «Не корректно сравнивать достижения паралимпийцев и олимпийцев»
Фото: Facebook Жана Беленюка

Олимпийский чемпион Токио-2020, а также народный депутат Украины Жан Беленюк поделился мнением достижениях олимпийцев и паралимпийцев на последних Олимпийских играх:

Я считаю, не очень корректно противопоставлять достижения паралимпийцев и олимпийцев, указывая на сравнительно низкий результат представителей олимпийской сборной с количеством медалей наших представителей на Паралимпиаде. Можно сравнить простые цифры - количество участников Олимпиады и Паралимпиады, количество наград, которые там разыгрывают. На Паралимпиаде было 4400 участников, разыгрывали 540 комплектов наград. Зато на Олимпиаде 11000 атлетов соревновались за 339 комплектов медалей.

Я очень уважаю наших паралимпийцев и искренне ценю то, что они борются за такие высокие места.

По инициативе бывшего министра молодежи и спорта Игоря Жданова премиальные олимпийцев и паралимпийцев выровнялись. Соответственно, 98 добытых украинцами наград на недавней Паралимпиаде ощутимо ударят по государственной казне.

Это чувствительный вопрос. Раз предыдущая власть так решила, то никто отменять этой их инициативы не будет. Но нам надо обращать внимание не только на вознаграждения паралимпийцам, а на инклюзивность нашей страны. Людей с инвалидностью в Украине должны вспоминать не только во время Паралимпийских игр. Им нужно создать элементарные бытовые условия, чтобы люди с инвалидностью не чувствовали себя ограниченными, чтобы они не боялись выйти на улицу, потому что для них там не созданы условия для комфортного пребывания в городе. Сейчас по инициативе супруги Президента Елены Зеленской проходит масса мероприятий и принимается много решений на уровне государства по инклюзивности. Мы должны работать в этом же направлении.

Украина на Олимпиаде завоевала 19 наград (1 золото, 6 серебра, 12 бронз) и заняла 44-е место в общем зачете. Единственное золото на счету Беленюка.

Паралимпийцы завоевали 98 наград (24 золота, 47 серебра, 27 бронз) и заняли шестое место.

Источник: sport.ua Сергей Остапенко
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