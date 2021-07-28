Более 160 спортсменов, которые являются представителями ЛГБТ, выступят на Олимпиаде-2020

Это в 3 раза больше, чем в Рио

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На Олимпийских играх в Токио выступят, как минимум 169 спортсменов, которые являются представителями ЛГБТ. Об этом сообщает американский портал Outsports.

ЛГБТ-спортсмены есть в 27 сборных, они примут участие в соревнованиях в 30 видах спорта.

Отметим, что в Рио представителей меньшинств было в 3 раза меньше.