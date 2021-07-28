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Более 160 спортсменов, которые являются представителями ЛГБТ, выступят на Олимпиаде-2020
Это в 3 раза больше, чем в Рио
13:51
фото - may17
На Олимпийских играх в Токио выступят, как минимум 169 спортсменов, которые являются представителями ЛГБТ. Об этом сообщает американский портал Outsports.
ЛГБТ-спортсмены есть в 27 сборных, они примут участие в соревнованиях в 30 видах спорта.
Отметим, что в Рио представителей меньшинств было в 3 раза меньше.В Токио недавно был установлен новый рекорд по количеству заболеваний коронавирусом.
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