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Более 160 спортсменов, которые являются представителями ЛГБТ, выступят на Олимпиаде-2020

Это в 3 раза больше, чем в Рио
Olympics Токио-2020
13:51
Более 160 спортсменов, которые являются представителями ЛГБТ, выступят на Олимпиаде-2020
фото - may17

На Олимпийских играх в Токио выступят, как минимум 169 спортсменов, которые являются представителями ЛГБТ. Об этом сообщает американский портал Outsports.

ЛГБТ-спортсмены есть в 27 сборных, они примут участие в соревнованиях в 30 видах спорта.

Отметим, что в Рио представителей меньшинств было  в 3 раза меньше.

В Токио недавно был установлен новый рекорд по количеству заболеваний коронавирусом.
Антон Кривенко
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