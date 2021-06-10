﻿Более 80% участников Олимпийских игр вакцинировались

Ближе к началу турнира эта цифра может возрасти





Фото: МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что более 80% участников Игр-2020 вакцинировались, либо находятся в процессе вакцинации, сообщает insidethegames.biz.



По словам исполнительного директора МОК по Олимпийским играм Кристофа Дуби, они получили информацию об вакцинированных и находящихся в процессе вакцинации спортсменах от национальных олимпийских комитетов.

«Мы связываемся с каждым НОК и каждым спортсменом, чтобы узнать, можем ли мы помочь. Мы преодолели 80% отметку и продолжаем прилагать усилия».

При этом, в МОК добавили, что вакцинирование не является обязательным условием для участия в Олимпийских играх

Отметим, что церемония открытия Олимпийских игр состоится 23 июля.

Напомним, на Олимпийские игры будут допускать болельщиков с документом о вакцинации или отрицательным тестом на COVID-19.