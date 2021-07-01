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Болт – участникам Токио-2020: «Старайтесь, но прежде всего получайте удовольствие»

Легендарный легкоатлет дал напутствующие слова спортсменам-олимпийцам
Olympics Токио-2020
1 июля 22:30
Болт – участникам Токио-2020: «Старайтесь, но прежде всего получайте удовольствие»
Усэйн Болт / Фото - bleacherreport
Легендарный ямайский спринтер Усэйн Болт выступил с обращением к участникам летних Олимпийских играх в Токио. 

Цитирует Болта официальный сайт МОК.

«Наслаждайтесь! Наслаждайтесь этим моментом! Будет круто! Вы едете в прекрасную страну – в Японию. Она просто замечательна. Я был там. Так что просто наслаждайтесь этим опытом. Старайтесь, но прежде всего получайте удовольствие. То, что вы на Олимпийских играх, может быть ошеломительным и выбить из колеи, но просто вспомните весь тот труд, который вы вложили, чтобы попасть туда, и не переставайте стремиться ввысь и покажите, на что вы способны! Это главное!».


Напомним, Болт – восьмикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира (рекорд в истории этих соревнований среди мужчин).

Ранее Болт с уверенностью заявил, что его мировые рекорды в беге на дистанциях 100 и 200 м не будут побиты на Олимпийских играх в Токио.

Владимир Кириченко
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