Усэйн Болт: «Если бы я серьезно подошел к делу, когда был моложе, то мог выиграть, наверное, четыре Олимпиады»
Болт – участникам Токио-2020: «Старайтесь, но прежде всего получайте удовольствие»
Легендарный легкоатлет дал напутствующие слова спортсменам-олимпийцам
1 июля 22:30
Усэйн Болт / Фото - bleacherreportЛегендарный ямайский спринтер Усэйн Болт выступил с обращением к участникам летних Олимпийских играх в Токио.
Цитирует Болта официальный сайт МОК.
«Наслаждайтесь! Наслаждайтесь этим моментом! Будет круто! Вы едете в прекрасную страну – в Японию. Она просто замечательна. Я был там. Так что просто наслаждайтесь этим опытом. Старайтесь, но прежде всего получайте удовольствие. То, что вы на Олимпийских играх, может быть ошеломительным и выбить из колеи, но просто вспомните весь тот труд, который вы вложили, чтобы попасть туда, и не переставайте стремиться ввысь и покажите, на что вы способны! Это главное!».
Напомним, Болт – восьмикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира (рекорд в истории этих соревнований среди мужчин).
Ранее Болт с уверенностью заявил, что его мировые рекорды в беге на дистанциях 100 и 200 м не будут побиты на Олимпийских играх в Токио.