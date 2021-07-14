Британские олимпийцы будут получать дополнительную помощь психологов на Токио-2020

В Великобритании переживаю о травле в соцсетях

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Члены олимпийской сборной Великобритании смогут обратиться на специальную горячую линию за психологической помощью. Предполагается, что туда смогут обратиться олимпийцы, которые столкнуться с оскорблениями или травлей в соцсетях.

Британская комиссия спортсменов открыла круглосуточную службу поддержки, где можно запросить помощь различных специалистов в области психического здоровья. Об этом сообщил Sky Sports.

Напомним, что футболисты сборной Англии, которые не забили решающие пенальти на Евро-2020, подверглись жесткой критике со стороны фанатов.

В Токио также будет работать полиция, которая будет следить за травлей спортсменов.