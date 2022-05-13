Бубка: «Головна задача – кожен повинен бути на своєму фронті та захищати інтереси своєї держави»
Бубка: «Світоліна заслуговує на велику пошану. Ми підтримуємо кожного спортсмена, який виступає за мир та проти війни»
Президент НОК став на захист титулованої тенісистки після образливих слів Тарпіщева
17:03
Сергій Бубка / Фото - FacebookПрезидент Національного олімпійського комітету (НОК) Сергій Бубка на своєму аккаунті в Twitter відреагував на слова голови Федерації тенісу росії Шаміля Тарпіщева стосовно першої ракетки України, бронзової призерки Токіо-2020 Еліни Світоліної.
«Еліна Світоліна – олімпієць та видатна українська спортсменка. Вона заслуговує на велику пошану та викликає тільки захоплення. Ми підтримуємо кожного спортсмена, який виступає за мир та проти війни».
@ElinaSvitolina is an Olympian and outstanding Ukrainian athlete. She deserves our greatest respect and admiration. We support every athlete who is taking a stance in favour of peace and against the war. pic.twitter.com/XtFwJzrWEZ— Sergey Bubka (@sergey_bubka) May 13, 2022
Нагдаємо, що Світоліна не бере участь у турнірах з кінця березня. Напередодні, українка назвала причину пропуску Roland Garros-2022.
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