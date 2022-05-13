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Бубка: «Світоліна заслуговує на велику пошану. Ми підтримуємо кожного спортсмена, який виступає за мир та проти війни»

Президент НОК став на захист титулованої тенісистки після образливих слів Тарпіщева
Olympics
17:03
Бубка: «Світоліна заслуговує на велику пошану. Ми підтримуємо кожного спортсмена, який виступає за мир та проти війни»
Сергій Бубка / Фото - Facebook
Президент Національного олімпійського комітету (НОК) Сергій Бубка на своєму аккаунті в Twitter відреагував на слова голови Федерації тенісу росії Шаміля Тарпіщева стосовно першої ракетки України, бронзової призерки Токіо-2020 Еліни Світоліної.

«Еліна Світоліна – олімпієць та видатна українська спортсменка. Вона заслуговує на велику пошану та викликає тільки захоплення. Ми підтримуємо кожного спортсмена, який виступає за мир та проти війни».




Нагдаємо, що Світоліна не бере участь у турнірах з кінця березня. Напередодні, українка назвала причину пропуску Roland Garros-2022.
Владимир Кириченко
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Сергей Бубка Элина Свитолина НОК

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