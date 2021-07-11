Бубка: «Желаю нашим олимпийцам сделать все на высоком уровне»

Сергей Бубка / Фото: sportonline.ua

Президент НОК Украины Сергей Бубка поделился мыслями об Олимпийских играх и ожиданиях от выступления украинцев на Играх в Японии. Отметим, что на ОИ-2020 будет 158 представителей Украины.



Уверен, что Игры действительно важны для мирового общества. Игры помогут людям поверить в свои силы и выдержать те нагрузки, которые принесла пандемия коронавируса. Люди соскучились по спортивным событиям. Сейчас мы понимаем то, насколько это важно.

Хотел бы пожелать нашим болельщикам поддерживать команду. Желаю нашим олимпийцам сделать все на высоком уровне – так, как они могут. От каждого украинского олимпийца я всегда ожидаю лучшего результата. Не нужно оказывать на них дополнительное психологическое давление.

Хотел бы, чтобы они сделали то, что делали много лет – чтобы они были уверены в своих силах, показали свой лучший результат. ОИ переносили, спортсмены не имели возможности тренироваться, участвовать в соревнованиях для получения лицензии. Такого раньше не было.