Будут вязаные букеты. Организаторы Олимпиады-2022 представили элементы церемонии награждения

Фото: olympics.com

Организаторы Олимпийских игр-2022, которые пройдут в Пекине, представили элементы церемонии награждения предстоящих Игр.

Церемония награждения Игр в Пекине основана на теме «Лед и снег, слава и честь». В соответствии с концепцией устойчивого развития призерам Пекина-2022 будут вручать связанные вручную букеты. Олимпийский пьедестал, подносы и подставки для медалей выполнены в небесно-голубом цвете.

#Beijing2022 #Olympics and #Paralympics Winter Games #VictoryCeremonies will be accompanied by stunning sky-blue podiums and exquisite hand-knitted bouquets, featuring #sustainability in their design. We're looking forward to cheering for all the outstanding athletes! pic.twitter.com/C8IAONMClq