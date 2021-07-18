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Часть украинцев уже поселилась в олимпийской деревне Токио

Игры начнутся 23 июля
Olympics Токио-2020
15:25
Часть украинцев уже поселилась в олимпийской деревне Токио
Фото: НОК Украины

Часть украинских олимпийцев уже прибыла в Токио.

Сборная Украины поселилась в доме с названием «Порт два» и занимает четыре его верхних этажа – з 14-го по 17-й. В доме уже проживают представители пяти видов спорта: бокса, дзюдо, академической гребли, стрельбы из лука и конного спорта.

ОИ-2020 начнутся 23 июля.

Напомним, в олимпийской деревне уже были выявлены первые случаи заражения коронавирусом.

Сергей Остапенко
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