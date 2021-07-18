Польша отправила домой шесть пловцов из Токио
Часть украинцев уже поселилась в олимпийской деревне Токио
Игры начнутся 23 июля
15:25
Фото: НОК Украины
Часть украинских олимпийцев уже прибыла в Токио.
Сборная Украины поселилась в доме с названием «Порт два» и занимает четыре его верхних этажа – з 14-го по 17-й. В доме уже проживают представители пяти видов спорта: бокса, дзюдо, академической гребли, стрельбы из лука и конного спорта.
ОИ-2020 начнутся 23 июля.
Напомним, в олимпийской деревне уже были выявлены первые случаи заражения коронавирусом.
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