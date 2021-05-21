Численность иностранных делегаций на Играх в Токио сокращена вдвое

До начала Олимпиады осталось 2 месяца

фото - Quartz

На Олимпиаде-2020 в Токио в два раза сократили численность иностранных делегаций. Об этом на пресс-конференции заявила глава оргкомитета Игр Сэйко Хасомото.

«Изначально мы планировали, что на Игры приедут порядка 180 тыс. человек. Нам удалось сократить это число более чем в два раза – до 78 тысяч».

На Олимпийские Игры прибудут 59 тысяч человек, а на Паралимпиаду – 19 тысяч. В это число входят спортивные чиновники, спонсоры и журналисты.

Олимпиада в Токио начнется 23 июля и продлится до 8 августа.

Глава МОК ранее заверил, что больше половины участников Игр уже вакцинированы от коронавируса.