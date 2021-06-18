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Число иностранных сопровождающих на Играх в Токио сократят более, чем в 3 раза

Спортсменов ограничение не коснется
Olympics
20:43
Число иностранных сопровождающих на Играх в Токио сократят более, чем в 3 раза
фото - News Update

Глава Оргкомитета Игр-2020 Сэйко Хасимото заявила, что численность иностранных делегаций на Олимпиаде составит 53 тысячи человек. Ранее эта цифра составляла 180 тысяч. Слова функционера приводит Р-Спорт.

«Число сопровождающих лиц на Олимпиаду, прибывающих из-за границы, будет сокращено с первоначальных 141 тысячи до 41 тысячи.

На паралимпийские игры – с 36 тысяч до 12 тысяч».

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа, Паралимпийские игры – с 24 августа по 5 сентября.

Ранее было вынесено окончательное решение по допуску японских болельщиков на трибуны.

Антон Кривенко
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