Первая ракетка Канады отказался от выступления на Олимпиаде
Число иностранных сопровождающих на Играх в Токио сократят более, чем в 3 раза
Спортсменов ограничение не коснется
20:43
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Глава Оргкомитета Игр-2020 Сэйко Хасимото заявила, что численность иностранных делегаций на Олимпиаде составит 53 тысячи человек. Ранее эта цифра составляла 180 тысяч. Слова функционера приводит Р-Спорт.
«Число сопровождающих лиц на Олимпиаду, прибывающих из-за границы, будет сокращено с первоначальных 141 тысячи до 41 тысячи.
На паралимпийские игры – с 36 тысяч до 12 тысяч».
Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа, Паралимпийские игры – с 24 августа по 5 сентября.
Ранее было вынесено окончательное решение по допуску японских болельщиков на трибуны.
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