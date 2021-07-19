Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 6
Сейчас 0
Сегодня 4
Завтра 7
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Финикс Санс - Милуоки Бакс 119:123 Окончен
Теннис (5 событий из 39) показать все
ATP 2021 (Hamburg, Germany)
Календарь Таблица
14:30 Филипп Краинович - Пабло Каррено-Буста 0:2 Окончен
WTA 2021 (Lausanne, Switzerland)
Календарь Таблица
14:00 Тамара Зиданшек - Клара Бурель 2:1 Окончен
WTA 2021 (Gdynia, Poland, Qualifying)
Календарь Таблица
12:00 Катерина Бондаренко - Weronika Falkowska 2:0 Окончен
WTA 2021 (Prague, Czech Republic)
Календарь Таблица
14:00 Тереза Мартинкова - Барбора Крейчикова 0:2 Окончен
WTA 2021 (Budapest, Hungary)
Календарь Таблица
18:00 Юлия Путинцева - Ангелина Калинина 2:0 Окончен
нет важных матчей
Теннис (4 события из 52) показать все
ATP 2021 (Umag, Croatia, Qualifying)
Календарь Таблица
18:50 Vitaliy Sachko - Андреа Колларини -:- Запланирован
WTA 2021 (Gdynia, Poland)
Календарь Таблица
12:00 Катерина Козлова - Katie Volynets 2:0 Окончен
16:00 Катерина Бондаренко - Weronika Falkowska -:- Запланирован
WTA 2021 (Palermo, Italy)
Календарь Таблица
11:00 Katarina Zavatska - Лизетт Кабрера -:- Запланирован
Футбол (6 событий из 6) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
18:00 Алашкерт - Шериф -:- Запланирован
19:00 Линкольн - Клуж -:- Запланирован
21:00 Динамо Загреб - Омония Никосия -:- Запланирован
21:00 Ференцварош - Жальгирис -:- Запланирован
21:30 Рапид Вена - Спарта Прага -:- Запланирован
21:45 Селтик - Митьюлланд -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 60) показать все
WTA 2021 (Gdynia, Poland)
Календарь Таблица
11:00 Ангелина Калинина - Екатерина Горгодзе -:- Отменен

Член МОК: «Если случится вспышка COVID-19 на Олимпиаде, виноваты будут власти Японии»

Паунд заявил, что все в руках японских властей
Olympics Токио-2020
13:37
Член МОК: «Если случится вспышка COVID-19 на Олимпиаде, виноваты будут власти Японии»
Фото: Reuters

Член Международного олимпийского комитета, бывший президент WADA Ричард Паунд рассказал о том, на кого будет возложена ответственность, если на Олимпийских Играх-2020 произойдет вспышка COVID-19.

Слова Паунда приводит The New York Times:

Зачем вообще проводить Олимпиаду сейчас?

Во-первых, ради спортсменов. Во-вторых... То, что сейчас происходит, ни один живущий в мире человек на себе еще не испытывал. Была только эпидемия испанки сто лет назад. Так что людям сейчас просто необходимы хорошие новости.

То есть проведение Токио нужно для того, чтобы улучшить всем настроение, понятно. А финансовый вопрос повлиял?

Нет. С финансовой точки зрения мы легко бы могли отменить Олимпиаду. Просто пошли бы к страховщикам и возместили убытки.

В мае большинство жителей Токио выступали против проведения Олимпиады. Вы их мнение учитывали?

Конечно. Мы всегда следим за мнением жителей и учитываем его. Но, если можно так сказать, существуют более информированные люди, чем обычная публика. Но также мы постоянно были на связи с ВОЗ, отслеживали ситуацию с коронавирусом в мире, в Японии.

Сейчас вы чего больше всего опасаетесь?

Сейчас? Пожалуй, того, что на Играх будет большой всплеск болезни. Такой, к которому мы не готовы.

И что будет, если такой всплеск случится? У вас есть какой-то план?

Ну план уже сейчас действует – ежедневные тесты. Каждый человек с подозрительным тестом отправляется на карантин.

А кто будет нести ответственность в случае такого всплеска?

Ну это... эээ... Думаю, ответ в том, что мы вместе с оргкомитетом, властями Японии и ВОЗ постоянно находимся на связи, получаем всю актуальную информацию: о симптомах, о лечении, о способах заражения. Мы будем основываться на этой информации, когда будем принимать какие-то решения.

Но кто ответственность-то понесет?

Люди любят кого-то винить, но я думаю, что самая большая ответственность будет на японских властях. Это они могут сказать – так, дальше продолжать Игры опасно. Но это гипотетически.

Напомним, что в Токио обновлен рекорд по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

коронавирус МОК

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

В женской сборной США перед Олимпийскими играми зафиксирован случай заражения COVID-19
В женской сборной США перед Олимпийскими играми зафиксирован случай заражения COVID-19
Olympics Токио-2020
14:12
Атлет олимпийской сборной Чехии заразился COVID-19
Атлет олимпийской сборной Чехии заразился COVID-19
Olympics Токио-2020
12:23
Стало известно, какие спортсмены в Олимпийской деревне заболели COVID-19
Стало известно, какие спортсмены в Олимпийской деревне заболели COVID-19
Olympics Токио-2020
09:44
Никакого секса! Организаторы Игр в Токио придумали, как сделать так, чтобы запрет выполнялся
Тема дня
Никакого секса! Организаторы Игр в Токио придумали, как сделать так, чтобы запрет выполнялся
Olympics Токио-2020
18 июля 14:13
Олимпийскую сборную ЮАР по регби-7 изолировали в Японии из-за коронавируса
Олимпийскую сборную ЮАР по регби-7 изолировали в Японии из-за коронавируса
Olympics Токио-2020
18 июля 13:03
Британский бегун подделывал ПЦР-тесты, но все равно поедет на Игры в Токио. На нарушения решили закрыть глаза
Тема дня
Британский бегун подделывал ПЦР-тесты, но все равно поедет на Игры в Токио. На нарушения решили закрыть глаза
Olympics Токио-2020
18 июля 12:23

Новости: Olympics

Соревнования по гребле на Олимпийских играх оказались под угрозой срыва из-за нашествия устриц
Соревнования по гребле на Олимпийских играх оказались под угрозой срыва из-за нашествия устриц
Токио-2020
14:44
Член МОК: «Если случится вспышка COVID-19 на Олимпиаде, виноваты будут власти Японии»
Член МОК: «Если случится вспышка COVID-19 на Олимпиаде, виноваты будут власти Японии»
Токио-2020
13:37
Атлет олимпийской сборной Чехии заразился COVID-19
Атлет олимпийской сборной Чехии заразился COVID-19
Токио-2020
12:23
«Это фейк!» Ирландский гимнаст протестировал «антисекс» кровати на прочность
«Это фейк!» Ирландский гимнаст протестировал «антисекс» кровати на прочность
Токио-2020
10:05
Стало известно, какие спортсмены в Олимпийской деревне заболели COVID-19
Стало известно, какие спортсмены в Олимпийской деревне заболели COVID-19
Токио-2020
09:44
В Токио прибыла очередная группа украинских олимпийцев
В Токио прибыла очередная группа украинских олимпийцев
Токио-2020
18 июля 20:13
Часть украинцев уже поселилась в олимпийской деревне Токио
Часть украинцев уже поселилась в олимпийской деревне Токио
Токио-2020
18 июля 15:25
Никакого секса! Организаторы Игр в Токио придумали, как сделать так, чтобы запрет выполнялся
Тема дня
Никакого секса! Организаторы Игр в Токио придумали, как сделать так, чтобы запрет выполнялся
Токио-2020
18 июля 14:13
Олимпийскую сборную ЮАР по регби-7 изолировали в Японии из-за коронавируса
Олимпийскую сборную ЮАР по регби-7 изолировали в Японии из-за коронавируса
Токио-2020
18 июля 13:03
Все новости

Популярные новости

Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 18:01
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 22:57
30
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 13:00
15
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
Футбол Сборная Украины
18 июля 09:47
Сможет ли Усик одолеть эту машину? Джошуа продемонстрировал феноменальную форму
Сможет ли Усик одолеть эту машину? Джошуа продемонстрировал феноменальную форму
Бокс Профессиональный бокс
18 июля 09:37
35
Все новости