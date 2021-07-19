Член МОК: «Если случится вспышка COVID-19 на Олимпиаде, виноваты будут власти Японии»

Паунд заявил, что все в руках японских властей

Фото: Reuters

Член Международного олимпийского комитета, бывший президент WADA Ричард Паунд рассказал о том, на кого будет возложена ответственность, если на Олимпийских Играх-2020 произойдет вспышка COVID-19.



Слова Паунда приводит The New York Times:

Зачем вообще проводить Олимпиаду сейчас?

Во-первых, ради спортсменов. Во-вторых... То, что сейчас происходит, ни один живущий в мире человек на себе еще не испытывал. Была только эпидемия испанки сто лет назад. Так что людям сейчас просто необходимы хорошие новости.

То есть проведение Токио нужно для того, чтобы улучшить всем настроение, понятно. А финансовый вопрос повлиял?

Нет. С финансовой точки зрения мы легко бы могли отменить Олимпиаду. Просто пошли бы к страховщикам и возместили убытки.

В мае большинство жителей Токио выступали против проведения Олимпиады. Вы их мнение учитывали?

Конечно. Мы всегда следим за мнением жителей и учитываем его. Но, если можно так сказать, существуют более информированные люди, чем обычная публика. Но также мы постоянно были на связи с ВОЗ, отслеживали ситуацию с коронавирусом в мире, в Японии.

Сейчас вы чего больше всего опасаетесь?

Сейчас? Пожалуй, того, что на Играх будет большой всплеск болезни. Такой, к которому мы не готовы.

И что будет, если такой всплеск случится? У вас есть какой-то план?

Ну план уже сейчас действует – ежедневные тесты. Каждый человек с подозрительным тестом отправляется на карантин.

А кто будет нести ответственность в случае такого всплеска?

Ну это... эээ... Думаю, ответ в том, что мы вместе с оргкомитетом, властями Японии и ВОЗ постоянно находимся на связи, получаем всю актуальную информацию: о симптомах, о лечении, о способах заражения. Мы будем основываться на этой информации, когда будем принимать какие-то решения.

Но кто ответственность-то понесет?

Люди любят кого-то винить, но я думаю, что самая большая ответственность будет на японских властях. Это они могут сказать – так, дальше продолжать Игры опасно. Но это гипотетически.

Напомним, что в Токио обновлен рекорд по заболеваемости коронавирусной инфекцией.