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Член МОК – японцам, призывающим отменить Игры-2020: «Если уж на то пошло, не ездите в Токио»

Ричард Паунд выступил относительно возможного срыва Олимпиады
Olympics Токио-2020
11:57
Член МОК – японцам, призывающим отменить Игры-2020: «Если уж на то пошло, не ездите в Токио»
Ричард Паунд / Фото - olympic.ca
Член Международного олимпийского комитета (МОК) и экс-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд высказался относительно призывов жителей Японии к отмене Олимпийских игр в Токио.

Цитирует Паунда The Japan Times.

«Кое-что из этого будет политическим позерством. Когда пройдут выборы? Октябрь, ноябрь этого года… Так что кое-что из этого может быть замахом на избираемые позиции. Японцы, когда они что-то берут на себя, очень организованны, очень эффективны в обеспечении этого, а вакцины по какой-то причине у них нет, и я не знаю, в чем проблема. То, что меня озадачило – это чрезвычайное положение, которое они объявили. Это называется чрезвычайной ситуацией, за исключением того, что все рестораны и бары все еще открыты. Люди пугаются во время проведения Олимпиад. В Лос-Анджелесе в 1984 году были всевозможные серьезные предположения о количестве олимпийских спортсменов в Лос-Анджелесе, которые должны были умереть во время игр из-за смога. В Рио в 2016 году был вирус Зика, несмотря на то, что это было не то время года и не то место для распространения Зики. Все люди воспринимали это слишком серьезно». 


«Правительство и органы здравоохранения находятся в постоянном контакте, как и мы в МОК, и научно обоснованными выводами является то, что все это может состояться без какого-либо значительного риска. Если вы являетесь гражданином или резидентом Японии, вы можете сделать все, что, как мы знаем, эффективно для предотвращения распространения вируса: социальное дистанцирование, маски и так далее. И если уж на то пошло, держаться подальше. Не ездите в Токио. Все это говорит в пользу того, чтобы идти вперед. Если мы полагаемся на научную основу для всего этого, я поддерживаю проведение Игр, если только не произойдет каких-то огромных непредвиденных событий, которые в настоящее время никто не ожидает».


Накануне президент МОК Томас Бах заявил, что все участники Игр-2020 и жители Японии во время проведения турнира будут находиться в безопасности.
Владимир Кириченко
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