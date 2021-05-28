На участниках Токио-2020 WADA будет проводить эксперименты
Член МОК – японцам, призывающим отменить Игры-2020: «Если уж на то пошло, не ездите в Токио»
Ричард Паунд выступил относительно возможного срыва Олимпиады
11:57
Ричард Паунд / Фото - olympic.caЧлен Международного олимпийского комитета (МОК) и экс-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд высказался относительно призывов жителей Японии к отмене Олимпийских игр в Токио.
Цитирует Паунда The Japan Times.
«Кое-что из этого будет политическим позерством. Когда пройдут выборы? Октябрь, ноябрь этого года… Так что кое-что из этого может быть замахом на избираемые позиции. Японцы, когда они что-то берут на себя, очень организованны, очень эффективны в обеспечении этого, а вакцины по какой-то причине у них нет, и я не знаю, в чем проблема. То, что меня озадачило – это чрезвычайное положение, которое они объявили. Это называется чрезвычайной ситуацией, за исключением того, что все рестораны и бары все еще открыты. Люди пугаются во время проведения Олимпиад. В Лос-Анджелесе в 1984 году были всевозможные серьезные предположения о количестве олимпийских спортсменов в Лос-Анджелесе, которые должны были умереть во время игр из-за смога. В Рио в 2016 году был вирус Зика, несмотря на то, что это было не то время года и не то место для распространения Зики. Все люди воспринимали это слишком серьезно».
«Правительство и органы здравоохранения находятся в постоянном контакте, как и мы в МОК, и научно обоснованными выводами является то, что все это может состояться без какого-либо значительного риска. Если вы являетесь гражданином или резидентом Японии, вы можете сделать все, что, как мы знаем, эффективно для предотвращения распространения вируса: социальное дистанцирование, маски и так далее. И если уж на то пошло, держаться подальше. Не ездите в Токио. Все это говорит в пользу того, чтобы идти вперед. Если мы полагаемся на научную основу для всего этого, я поддерживаю проведение Игр, если только не произойдет каких-то огромных непредвиденных событий, которые в настоящее время никто не ожидает».
Накануне президент МОК Томас Бах заявил, что все участники Игр-2020 и жители Японии во время проведения турнира будут находиться в безопасности.
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