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Член НОК Японии: «Мы должны проводить Игры в Токио без зрителей»

Каори Ямагути – о безопасности на Олимпиаде-2020

Olympics Токио-2020
14:54
Член НОК Японии: «Мы должны проводить Игры в Токио без зрителей»
Токио-2020 / Фото - japantimes.co.jp
Член правления Олимпийского комитета Японии, призер Сеула-1988 по дзюдо Каори Ямагути поделилась мнением относительного того, что летние Олимпийские игры в Токио нужно провести при пустых трибунах.

Цитирует Ямагути Reuters.

«Каждый из нас боится, что, если люди снова начнут перемещаться по Японии, инфекция распространится как раз в то время, когда ее пик пройден. Если мы хотим ограничить распространение вируса и соблюдать осторожность, я считаю, что мы должны проводить Игры без зрителей. Несмотря на то, что заражений стало меньше, власти просят людей быть осторожными, не употреблять алкоголь, не выходить на улицу. В то же время они говорят: «Наслаждайтесь Олимпиадой». Люди сбиты с толку этими двойными стандартами. Я не говорю, что люди совсем не должны веселиться. Но я считаю, что позиция должна быть такой: мы все еще не победили коронавирус, так что мы все еще в опасности».


Напомним, Олимпийские игры в Токио-2020 пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее стало известно, что турнир может состояться без присутствия зрителей на трибунах.


Владимир Кириченко
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Токио-2020 коронавирус

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