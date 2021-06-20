Вскоре объявят об участии игроков НХЛ в Олимпийских играх-2022
Чуть меньше трети жителей Японии всё еще выступают за отмену Олимпиады
Очередной социологический опрос не в пользу Игр
13:50
фото - Kyodo
86% всех жителей Японии опасаются возможного всплеска заболеваемости коронавирусом в случае проведения Олимийских Игр в Токио.
Издание Kyodo провело очередной социологический опрос. По его результатам – 40,3% респондентов считают, что Олимпиаду следует проводить без зрителей. 30,8% заявили, что турнир следует вовсе отменить.
Также 68% опрошенных выразили мнение, что правительство Японии проводит вакцинацию слишком медленно.
Места, где должны были транслировать состязания будут использоваться в Токио, как пункты вакцинации.
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