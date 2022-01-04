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Тема дняЗа право встретиться с Усиком завязывается рубка. Обязательного претендента хотят отодвинуть
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До начала зимних Олимпийских игр-2022 остался ровно месяц

Главные старты четырехлетия пройдут в Пекине
Olympics Пекин-2022
18:44
До начала зимних Олимпийских игр-2022 остался ровно месяц

До начала зимних Олимпийских игр-2022 остался ровно месяц.

Игры пройдут с 4 по 22 февраля в столице Китая – Пекине.

Ранее стало известно, сколько олимпийский лицензий завоевали украинские спортсмены.

Напомним, статистическая компания Gracenote прогнозирует, что Украина не возьмет ни одной медали ОИ-2022.



Сергей Остапенко
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