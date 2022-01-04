Исламское духовенство запретило мусульманам посещать Олимпийские игры-2022 в Пекине
До начала зимних Олимпийских игр-2022 остался ровно месяц
Главные старты четырехлетия пройдут в Пекине
18:44
До начала зимних Олимпийских игр-2022 остался ровно месяц.
Игры пройдут с 4 по 22 февраля в столице Китая – Пекине.
Winter is here. 1 month to go until the Winter Olympics, @Beijing2022. #StrongerTogether #Olympics pic.twitter.com/eC0LUYpTsk— Olympics (@Olympics) January 4, 2022
Ранее стало известно, сколько олимпийский лицензий завоевали украинские спортсмены.
Напомним, статистическая компания Gracenote прогнозирует, что Украина не возьмет ни одной медали ОИ-2022.