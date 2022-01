До начала зимних Олимпийских игр-2022 остался ровно месяц.

Игры пройдут с 4 по 22 февраля в столице Китая – Пекине.

Winter is here. 1 month to go until the Winter Olympics, @Beijing2022. #StrongerTogether #Olympics pic.twitter.com/eC0LUYpTsk