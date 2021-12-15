Саладуха: «Школы высшего спортивного мастерства находятся под угрозой ликвидации»
Известно, сколько Украина завоевала олимпийских лицензий в Пекин-2022
В планах Министерства молодежи и спорта отправить в Китай больше спортсменов, чем сейчас есть лицензий
15 декабря 20:27
Сборная Украины на Олимпийских играх-2018 / Фото: REUTERS
Народный депутат Ольга Саладуха в Facebook
сообщила, что украинские спортсмены уже завоевали 33 лицензии на зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.
«Сегодня от Вадим Гутцайт мы услышали, что потенциально в Олимпиаде смогут принять участие до 44 спортсменов в 12 видах спорта, уже получены 33 лицензии. В частности, мы точно будем соперничать в биатлоне, лыжных гонках, фигурном катании, шорт-треке, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фристайле».
Напомним, ранее США объявили дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине.
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