Известно, сколько Украина завоевала олимпийских лицензий в Пекин-2022

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02:00 Флорида Пантерс - Оттава Сенаторс 2:8 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Нью-Джерси Дэвилз 6:1 Окончен
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Лос-Анджелес Кингс 3:2 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Нью-Йорк Айлендерс 2:1 Окончен
03:00 Миннесота Уайлд - Каролина Харрикейнс -:- Перенесен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Калгари Флэймс -:- Перенесен
03:00 Виннипег Джетс - Баффало Сэйбрс 2:4 Окончен
03:30 Даллас Старз - Сент-Луис Блюз 1:4 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Нью-Йорк Рейнджерс 4:2 Окончен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Торонто Мейпл Лифс 1:5 Окончен
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05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Финикс Санс 107:111 Окончен
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02:00 Орландо Мэджик - Атланта Хоукс 99:111 Окончен
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Майами Хит 96:101 Окончен
02:30 Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Лейкерс 104:107 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Индиана Пэйсерс 114:99 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Нью-Орлеан Пеликанс 110:113 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Шарлотт Хорнетс 115:131 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Миннесота Тимбервулвс 107:124 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Мемфис Гриззлис 103:113 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Вашингтон Уизардз 119:105 Окончен
05:00 Юта Джаз - Лос-Анджелес Клипперс 124:103 Окончен
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02:00 Каролина Харрикейнс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
02:00 Флорида Пантерс - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован
02:00 Монреаль Канадиенс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Оттава Сенаторс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Уайлд - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
03:00 Нэшвилл Предаторс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
04:00 Калгари Флэймс - Торонто Мейпл Лифс -:- Перенесен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
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02:30 Бруклин Нетс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Чикаго Буллз -:- Перенесен
03:00 Хьюстон Рокетс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
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20:00 БК Одесса - Днепр -:- Запланирован
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Известно, сколько Украина завоевала олимпийских лицензий в Пекин-2022

В планах Министерства молодежи и спорта отправить в Китай больше спортсменов, чем сейчас есть лицензий

Olympics
15 декабря 20:27
Известно, сколько Украина завоевала олимпийских лицензий в Пекин-2022
Сборная Украины на Олимпийских играх-2018 / Фото: REUTERS

Народный депутат Ольга Саладуха в Facebook сообщила, что украинские спортсмены уже завоевали 33 лицензии на зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

«Сегодня от Вадим Гутцайт мы услышали, что потенциально в Олимпиаде смогут принять участие до 44 спортсменов в 12 видах спорта, уже получены 33 лицензии. В частности, мы точно будем соперничать в биатлоне, лыжных гонках, фигурном катании, шорт-треке, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фристайле».

Напомним, ранее США объявили дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине.


Карен Агабекян
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Ольга Саладуха

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