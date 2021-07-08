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Единственная украинка в гребном слаломе опробовала олимпийский канал в Токио

Виктория Ус во второй раз выступит на главных соревнованиях четырехлетия
Olympics Токио-2020
15:10
Единственная украинка в гребном слаломе опробовала олимпийский канал в Токио
Виктория Ус

Виктория Ус – единственная украинка, которая будет представлена в гребном слаломе на Олимпийских играх-2020.

28-летняя спортсменка уже успела потренироваться на олимпийском канале «Касаи».

Ус призналась, что Олимпийский канал в Токио очень специфический:

«Первое впечатление – канал там ну очень специфический, не похож ни на какой другой. Это искусственный водоем, разработанный по своеобразной системе. Структура сливов, водопадиков необычная – вода лодку принимает под разным углом, в результате чего течение несет по-другому. Но ко всем каналам привыкаешь. Нужна адаптация».

Игры-2020 станут вторыми для Ус. В Рио-2016 она не вышла в финал соревнований, однако уверена, что опыт пятилетней давности поможет ей в Токио:

«Несмотря на то что я не вышла в финал соревнований, это был полезный опыт. Для меня это были первые Игры, знаете, это было больше, как знакомство с соревнованиями такого уровня. Украина впервые в истории была представлена в гребном слаломе на Олимпийских играх».

Напомним, украинские олимпийцы отправятся в Токио 11 июля.

Источник: kp.ua Сергей Остапенко
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Виктория Ус

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