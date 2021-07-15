Бразильские дзюдоисты могут не выступить в Токио-2020. Все из-за вспышки COVID-19 в их отеле
Едва не добрался до олимпийской деревни. Еще у одного участника Олимпийских Игр обнаружен коронавирус
Спортсмена изолируют на две недели для прохождения карантина
13:43
Фото: indiatoday.in
У одного иностранного спортсмена, который прибыл в Японию для участия в Олимпийских играх-2020, тест на коронавирус показал положительный результат, сообщает NHK со ссылкой на Оргкомитет Олимпийских игр в Токио. Отметим, что ранее в Токио сообщалось об антирекорде по количеству зараженных COVID-19 за лето.
Спортсмен изолирован на двухнедельный карантин. Атлет еще не успел разместиться в олимпийской деревне. Это первый случай коронавирусной инфекции среди спортсменов, которые должны заехать туда для проживания.
Напомним, что в отеле, куда заселилась сборная Бразилии, выявлена вспышка COVID-19.
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