«Ее борьба закончилась. Она любит Старшего Брата». Пропавшая китайская теннисистка дала еще одно интервью, от которого страшно

Шуай Пэн / Фото - Getty Images

Помните, в знаменитом романе Джорджа Оруэлла, в самом конце, перенесший пытки в Министерстве любви и вышедший на свободу главный герой всем доволен, но при этом ничего не чувствует. Он уже не представляет угрозы обществу – и его никто не трогает. Хотя до этого все было совсем иначе.

Не покидает ощущение, что в застенках китайского Министерства любви побывала и бывшая теннисистка Шуай Пэн. По крайней мере, уж очень странной выглядит эта ситуация после ее загадочного исчезновения на две недели, а современный Китай многим напоминает еще более усовершенствованный оруэлловский мир.

Более того, роль Шуай Пэн сейчас выше, нежели Уинстона Смита в романе. Если главный герой мог спокойно попивать свой низкокачественный джин и ни о чем не думать, то бывшая теннисистка сейчас не просто не имеет никаких претензий ни к кому, но еще и выступает рупором китайской пропаганды и едва ли не символом чистоты китайских Олимпийских игр. Хотя как раз ее загадочное исчезновение несколько недель назад едва не поставило под угрозу проведение этой Олимпиады.

Во вторник она появилась на людях не с кем-нибудь, а с самим президентом МОК Томасом Бахом, посетив соревнования по фристайлу на Олимпиаде. 36-летнеяя спортсменка мило сидела на трибуне и общалась с высокопоставленным чиновником. Ясно, что это все быстро выхватили фотокорреспонденты, а китайцы быстро показали всему миру – вот, а вы на нас наговаривали!

А за день до этого Шуай Пэн еще и поговорили с журналистами французского издания L’Equipe, подтвердив, что с ней все хорошо, и еще раз опровергнув свой нашумевший пост в соцсети Weibo, поставивший на уши весь мир. Тогда, 2 ноября, китаянка обвинила бывшего вице-премьера КНР Чжана Гаоли в изнасиловании, но пост удалили в течение нескольких минут, а весь китайский сегмент интернета очень быстро очистили от любых упоминаний об этом.

После этого теннисистка пропала на две недели, затем появились ее фотографии, которые уж никак не успокоили всех, кто переживал. WTA отреагировала на это очень жестко, отменив все турниры на территории КНР, а Олимпиаду все же решили проводить после того, как убедились, что с Пэн все хорошо, а Бах встретился и поговорил с ней.

Chinese tennis star Peng Shuai attended the final of the women’s freeski big air competition. She said hello to IOC President Thomas Bach who was also in attendance. pic.twitter.com/WgSgwTKqQG