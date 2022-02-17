«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской

Валентина Каминская / фото - Getty Images

Украинский комментатор Виталий Волочай в своем Twitter прокомментировал позитивный допинг-тест украинской лыжницы Валентины Каминской.

Ну, правильно, раз позорить страну на весь мир, то не только результатами. Фу. Надеюсь на пожизненный бан по спорту».

Валентина Камінська, українська лижниця зібрала допінгове бінго!



Стероїд і два стимулянти у пробі на Олімпіаді! І це їй дало аж 70 місце.



Ну правильно, раз позорити країни на весь світ то не тільки результатами.



Фу. Сподіваюсь на довічний бан зі спорту