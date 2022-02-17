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«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
Виталий Волочай – о новом скандале на ОИ-2022
16 февраля 20:51
Валентина Каминская / фото - Getty Images
Украинский комментатор Виталий Волочай в своем Twitter прокомментировал позитивный допинг-тест украинской лыжницы Валентины Каминской.
«Валентина Каминская, украинская лыжница собрала допинговое бинго. Стероид и два стимулятора в пробе на Олимпиаде. И это ей дало 70 место.
Ну, правильно, раз позорить страну на весь мир, то не только результатами. Фу. Надеюсь на пожизненный бан по спорту».
Валентина Камінська, українська лижниця зібрала допінгове бінго!— Vitalii Volochai (@v1lat) February 16, 2022
Стероїд і два стимулянти у пробі на Олімпіаді! І це їй дало аж 70 місце.
Ну правильно, раз позорити країни на весь світ то не тільки результатами.
Фу. Сподіваюсь на довічний бан зі спорту
Напомним, Украина поднялась в общем медальном зачете ОИ-2022.