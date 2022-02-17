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«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской

Виталий Волочай – о новом скандале на ОИ-2022
Olympics Пекин-2022
16 февраля 20:51
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
Валентина Каминская / фото - Getty Images

Украинский комментатор Виталий Волочай в своем Twitter прокомментировал позитивный допинг-тест украинской лыжницы Валентины Каминской.

«Валентина Каминская, украинская лыжница собрала допинговое бинго. Стероид и два стимулятора в пробе на Олимпиаде. И это ей дало 70 место.

Ну, правильно, раз позорить страну на весь мир, то не только результатами. Фу. Надеюсь на пожизненный бан по спорту».

Напомним, Украина поднялась в общем медальном зачете ОИ-2022.

Михаил Рыбак
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Пекин-2022

Комментарии 10

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17 февраля 2022г. 07:44
Блин извините меня за то что я ругаюсь.... 40 млн украинцев, и 3 млн гуцулов вечно чем-то недовольных, вот эти вечно недовольные гуцулы пересрали всё что было построено, оккупантами-москалями, как в стране во всей жизни как в экономике промышленности в культуре и в спорте профукали абсолютно всё превратили нашу страну ну в ,,то ,,чем они были  до присоединения Западной Украины к советскому союзу, посмотрите статистику население западных областей до 39 года, 72% поляки 16% евреи, 8% гуцулы, ещё 4% разные инородцы как их называли... И вот теперь на всю Украину натягивают рабскую психологию этих 5 областей... Для этого надо уничтожить память ,народа ,память народа победителя как в войне с немцами, также надо уничтожить память наших великих спортивных побед и великих экономических и промышленных свершений... Рабы гуцулы своего почти добились Украину разрушили....
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17 февраля 2022г. 13:25
рододендрон    пасть закрой
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17 февраля 2022г. 15:29
Гриша у вас прям ненависть к гуцулам и к всему укранскому. Ты идиот москали- окупанты только уничтожали укринцев как нацию и продолжают это делать. Все что построенно во во времена, как вы говорите СССР, на деньги украинцев. москва не окпецки не вделяла на спорт.. ВЫ конченный украинофоб и русская гнида.или ватник ( если живете в Украине)). Забудьте в о войне с немцами, Они уже давно живут лучше чем вы в раз сто чем вы. И они уничтожили у себя фашизм. Вам ,лисно вам чуждл все украинцкое, потому что такие как ы и подобные вам выбрали предателя Зеленского, и такие как вы специально уничтожаите Украину из нутри, так как хотитет жить в Совке и ждете Путина как спасителя. Бандера воевал за свою Свободу, за Украину. А такие как вы ваши родственники служили в НКВД или просто идейные коммунисты. Но вас пришел конец это ваша агония. Украина выжовет и станет свободной и вступит в Нато и в ЕС!!    А вы останетесь на обломках истории. Слава Украине!
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17 февраля 2022г. 07:36
Сведению не понимающих в сути происходящего.... А я вам отвечу, что функционеров из разных комитетов и под комитетов, от Украины присутствует в Пекине больше чем спортсменов, ну и спортсмены такие ,,так себе,, приехавшие,по блату, то же самое происходило и на национальном отборе на конкурс Евровидение, господа за кого вы там голосуете??? У нас ведь украинский отбор прошу заметить ,,все украинский,, но не отбор гуцульских областей... Короче всё печально как и везде, так же само, как и с войной !как в той сказке про мальчика и про волков.... Волки волки волки три раза кричал он люди бежали а он смеялся, когда пришёл настоящий волк ему уже никто не поверил .потому что люди подлые измельчали рабские душонки, Я имею в виду рабские душонки это те кто кричат ,,волки,,
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17 февраля 2022г. 09:15
волки, гуцулы, евровидение... сам то хоть понял, что написал?
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16 февраля 2022г. 22:17
Dolbodяtlam --- Dolbodяtlovo.. 👋🤕
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16 февраля 2022г. 21:30
Запитання до НОК і лижної федерації: Чи потрібно було вести лижників-туристів в такій кількості на Олімпіаду, якщо і перед цим на всіх міжнародних змаганнях займали останні місця. Можливо треба було обмежитись одним-двома молодими (якщо такі є?) песпективними молодими спортсменами. І останнє: який був зміст перетягувати вікову і безпеспективну лижницю Білорусії до збірної Украіни ?
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16 февраля 2022г. 21:20
По кількості допінгу на Олімпіадах ми вде наздогагяємо Росію. НОК висновків не робить. Бубку - в відставку.
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17 февраля 2022г. 08:36
Мы бы, уже давно Россию обогнали, да Эуропа и америкосы, горой за нас! Все нам прощают, лишь бы мы гадили России!
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17 февраля 2022г. 10:06
россия и  так себя обгадила со всех  сторон
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