Олимпийская чемпионка – о Крыме, отделенном от Украины на сайте ОИ: «МОК старается занять нейтральную позицию»
«Это была досадная ошибка». МОК вернул Украине Крым на официальном сайте Олимпиады-2020
Представители принесли свои извинения за ошибку провайдера
10:04
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Международный олимпийский комитет объяснил, почему на официальном сайте Олимпиады-2020 Крым был изображен отдельно от Украины.
Это была досадная ошибка провайдера, которая была немедленно исправлена, как только нам стало об этом известно, и за которую мы приносим свои извинения.
Во всплывающем окне Olympics Cheer Zone Украина и Крым былы разделены линией границы, но сейчас ситуацию исправили.
Напомним, что олимпийская чемпионка из России назвала ситуацию с полуостровом вне границы Украины «старанием занять нейтральную позицию».
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