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Евросоюз поддержал проведение Олимпиады-2020 этим летом

Проведения Токио-2020 должно стать символом единства в борьбе с COVID-19
Olympics Токио-2020
09:00
Евросоюз поддержал проведение Олимпиады-2020 этим летом
Фото: Natsuki Sakai / AFLO / Global Look Press

Европейский союз поддерживает проведение Олимпиады в Японии летом этого года. 

Мы поддерживаем безопасное проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года этим летом в качестве символа глобального единства в борьбе с COVID-19

Согласно данным опросов, более 80% жителей Японии выступают за отмену или перенос Олимпийских игр. 

Напомним, что ученые нашли еще одну причину, по которой следует перенести Олимпийские Игры-2020, кроме коронавирусной инфекции.

Источник: rsport.ria.ru Олег Шумейко-младший
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