Ученые рекомендовали перенести Олимпиаду. Но не из-за коронавируса, а из-за жары
Евросоюз поддержал проведение Олимпиады-2020 этим летом
Проведения Токио-2020 должно стать символом единства в борьбе с COVID-19
09:00
Фото: Natsuki Sakai / AFLO / Global Look Press
Европейский союз поддерживает проведение Олимпиады в Японии летом этого года.
Мы поддерживаем безопасное проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года этим летом в качестве символа глобального единства в борьбе с COVID-19.
Согласно данным опросов, более 80% жителей Японии выступают за отмену или перенос Олимпийских игр.
Напомним, что ученые нашли еще одну причину, по которой следует перенести Олимпийские Игры-2020, кроме коронавирусной инфекции.
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