Генеральный партнер Токио-2020 призвал отменить Олимпиаду

Газета Asahi Shimbun стала первым японским изданием, которое выступило против Игр

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Генеральный партнер Олимпийских игр в Токио газета Asahi Shimbun призвала правительство Японии отменить соревнования. Издательство напрямую обратилось к премьер-министру страны Есихедэ Сугу.

«Мы не можем считать рациональным проведение Олимпийских игр в городе этим летом. Недоверие и негативная реакция на безрассудное национальное правительство, правительство Токио и участников Олимпийских игр – не что иное, как эскалация. Мы требуем, чтобы премьер-министр Суга спокойно оценил обстоятельства и принял решение об отмене летнего мероприятия».

Среди главных аргументов газетчики приводят здоровье людей, пропуск тестовых соревнований, а также ограничение передвижения спортсменов по олимпийской деревне.

Игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа.

МОК ранее заявил, что Олимпиада состоится даже в случае введения режима ЧС.