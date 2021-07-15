Экс-первая ракетка мира не сыграет на Олимпиаде
Главу МОК Баха назвали лжецом во время встречи с губернатором Токио
Представитель прессы заявил, что аэропорты опасны
18:19
Томас Бах и Юрико Коикэ / фото - Getty Images
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах провел встречу с губернатором Токио Юрико Коикэ.
Во время совестной фотосессии перед началом встречи неизвестный мужчина из рядов прессы спровоцировал Баха.
«Президент Бах, вы лжец! Аэропорты опасны».
！# # # # # #1308 pic.twitter.com/DDpjVwRJZo— YOSHIKI (@ysk_1) July 15, 2021
Напомним, С 23 июля по 8 августа в Японии пройдут летние Олимпийские игры.
В Токио ранее был введен режим чрезывачайной ситуации.