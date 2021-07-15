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Главу МОК Баха назвали лжецом во время встречи с губернатором Токио

Представитель прессы заявил, что аэропорты опасны
Olympics Токио-2020
18:19
Главу МОК Баха назвали лжецом во время встречи с губернатором Токио
Томас Бах и Юрико Коикэ / фото - Getty Images

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах провел встречу с губернатором Токио Юрико Коикэ.

Во время совестной фотосессии перед началом встречи неизвестный мужчина из рядов прессы спровоцировал Баха.

«Президент Бах, вы лжец! Аэропорты опасны».

Напомним, С 23 июля по 8 августа в Японии пройдут летние Олимпийские игры.

В Токио ранее был введен режим чрезывачайной ситуации.

Антон Кривенко
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