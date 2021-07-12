Горуна: «Для меня самого неожиданность – получить олимпийскую лицензию. Я не профессионал»
Горуна: «На Играх в Токио выполним все, что будет нужно»
Украинский каратист – о подготовке к Олимпиаде-2020
08:58
Станислав Горуна / Фото - FacebookТитулованный украинский каратист Станислав Горуна поведал о подготовительном процессе к Олимпийским играм в Токио.
«Нахожусь в полной боевой готовности. Пытаюсь изолироваться мыслями от всех дел. Получается так себе, потому что постоянно присутствуют вызовы в Киев, интервью. Мы едем в Токио заранее. Наши выступления будут с 5 по 7 августа, а мы вылетаем в Токио 21 июля – у нас будет две недели на тренировки, акклиматизацию и полную концентрацию. Выполним все, что будет нужно. У нас очень сильная команда, с шести категорий мы выступим в трех. Получается, что коэффициент полезного действия нашей команды по карате – 50%. Это очень круто».
Напомним, Украину в Токио-2020 представят 158 спортсменов в 25-ти видах спорта (30-ти дисциплинах). Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.
Накануне Национальный олимпийский комитет представил парадную форму сборной Украины на предстоящей Олимпиаде.