Гутцайт: «Большиство украинских олимпийцев уже вакцинировались»

Министр молодежи и спорта также заявил, что у спортсменов есть все необходимое для подготовки

Вадим Гутцайт / Фото: facebook.com/vgytzait

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что 70% украинских спортсменов, которые получили лицензии на Олимпийские игры в Токио, уже прошли вакцинацию от коронавируса. Отметим, что вакцинация олимпийцев началась в середине апреля.



На сегодняшний день практически 70% уже получили прививки. Мы контролируем этот вопрос. Во-первых, для нас очень важно, чтобы спортсмены были здоровы. Во-вторых, мы должны уважать Японию, в которую будем ехать и выступать. Финансирование для спортсменов было увеличено. Вы знаете, что в этом году был рекордный бюджет на подготовку наших команд к Олимпийским играм. Уже закуплено все оборудование, сейчас спортсмены тренируются.

Ранее стало известно, сколько болельщиков пустят на открытие Игр в Токио.