Гутцайт: «Если с Пекина не привезем ни одной медали – это будет провал»

Вадим Гутцайт / фото - LIGA.net

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт поделился ожиданиями от зимней Олимпиады-2022 в Пекине.

Всегда перед таким соревнованием, как Олимпийские игры, есть много волнений. За наших спортсменов, за команду. Очень хочется, чтобы по итогу мы были с медалями. Или с медалью. Ну, кто способен.

Да, видим, что наши результаты сегодня не очень удовлетворяют. Но у фристайла есть шансы, да и у биатлона как всегда – есть моменты, где мы можем рассчитывать на удачное выступление. А может, где-то еще какие-то спортсмены прорвутся – например, Гераскевич в скелетоне. Все возможно.

Поэтому и есть волнение, потому что это Олимпиада, а после нее всегда начинается разбор – кто виноват и почему нет медалей. И всегда нужно найти какого-нибудь чиновника или министра. Поэтому мне хочется, чтобы была медаль, а у меня было больше положительных мотивов дальше работать.

То есть сейчас у вас занижены ожидания от выступлений сборной Украины в Пекине. Почему?

Я же адекватный человек, здраво оцениваю шансы. Из чего состоят наши прогнозы? С выступлений на чемпионатах Европы и мира. К примеру, по летним видам на этих чемпионатах было много медалей. Поэтому был и прогноз медалей в Токио. Я предполагал, что будет 15-16 медалей, а получилось 19.

Хорошо, какой результат будет считаться провалом в Пекине?

Если не будет никакой медали. Вы же понимаете, что в спорте всегда есть пьедестал. Это показатель того, что хоть что-то есть в государстве.