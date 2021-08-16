Гутцайт: «Есть вопросы к некоторым федерациям. Потому что нет внимания к спортсменам, нет понимания спортсменов»
Глава Министерства молодежи и спорта Вадим Гутцайт
рассказал о недовольстве работой некоторых федераций по итогам Токио-2020.
«Вы знаете, есть вопросы к некоторым федерациям. Потому что нет внимания к спортсменам, нет понимания спортсменов. Не в каждой федерации есть такие президенты, которые понимают, что нужно спортсменам. В частности, и по федерации тяжелой атлетики. Вы же видели, что на Олимпиаде мужчин вообще не было в тяжелой атлетике.
У меня есть вопрос ко многим федерациям. Я пригласил на следующую неделю руководство тех федераций, не получивших медалей. Мы будем с ними и главными тренерами обсуждать проблемы. Я буду говорить, что меня не устраивает, что нужно изменить.
Потому что они каждый год нам предоставляют свои планы и получают деньги. То есть государство вам предоставляет базу, деньги, закупает оборудование – готовьтесь. А потом, когда ни один человек не едет на Олимпиаду, а только две девушки... Ну, меня это не устраивает».
Напомним, ранее Гутцайт рассказал на каких основаниях на Олимпийские игры в Токио в украинской делегации полетели его заместители.