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Гутцайт: «Есть вопросы к некоторым федерациям. Потому что нет внимания к спортсменам, нет понимания спортсменов»

Министр проведет встречу с главами федераций, которые не оправдали потраченных на них средств

Olympics Токио-2020
14:06
Гутцайт: «Есть вопросы к некоторым федерациям. Потому что нет внимания к спортсменам, нет понимания спортсменов»
Вадим Гутцайт / Фото: sport.gov.ua

Глава Министерства молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассказал о недовольстве работой некоторых федераций по итогам Токио-2020.

«Вы знаете, есть вопросы к некоторым федерациям. Потому что нет внимания к спортсменам, нет понимания спортсменов. Не в каждой федерации есть такие президенты, которые понимают, что нужно спортсменам. В частности, и по федерации тяжелой атлетики. Вы же видели, что на Олимпиаде мужчин вообще не было в тяжелой атлетике.

У меня есть вопрос ко многим федерациям. Я пригласил на следующую неделю руководство тех федераций, не получивших медалей. Мы будем с ними и главными тренерами обсуждать проблемы. Я буду говорить, что меня не устраивает, что нужно изменить.

Потому что они каждый год нам предоставляют свои планы и получают деньги. То есть государство вам предоставляет базу, деньги, закупает оборудование – готовьтесь. А потом, когда ни один человек не едет на Олимпиаду, а только две девушки... Ну, меня это не устраивает».

Напомним, ранее Гутцайт рассказал на каких основаниях на Олимпийские игры в Токио в украинской делегации полетели его заместители.

Источник: Украинская правда Карен Агабекян
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Вадим Гутцайт

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