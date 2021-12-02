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02:00 Флорида Пантерс - Вашингтон Кэпиталз 5:4 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Сан-Хосе Шаркс 2:5 Окончен
03:00 Миннесота Уайлд - Аризона Койотис 5:2 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Коламбус Блу Джекетс 6:0 Окончен
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02:00 Монреаль Канадиенс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Уайлд - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
03:00 Нэшвилл Предаторс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
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03:00 Мемфис Гриззлис - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
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Гутцайт: «Министерство молодежи и спорта получит 8,2 млрд грн из госбюджета на 2022 год»

Изначально ожидалась другая сумма
Olympics
15:34
Гутцайт: «Министерство молодежи и спорта получит 8,2 млрд грн из госбюджета на 2022 год»
Вадим Гутцайт / Фото - file.liga.net
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт на своей странице в Facebook сообщил о сумме, которая была выделена на спортивную отрасль в государственном бюджете на следующий год.

«Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет на 2022 год. Следовательно, Министерство молодежи и спорта получит 8,2 млрд грн на развитие отрасли».


«Подробно расскажу об основных направлениях, на которые будут направлены средства:

– реализация молодежной политики и национально-патриотическое воспитание – 124,9 млн. грн, в том числе впервые предусмотрены средства на обеспечение деятельности Украинского молодежного фонда в объеме 45 млн. грн;

– развитие научных исследований и спортивной медицины – 56,4 млн. грн;

– подготовка и участие украинских спортсменов в зимних Олимпийских, Паралимпийских, летних Дефлимпийских играх в 2022 году, а также подготовка и участие во Всемирных играх по неолимпийским видам спорта – 1,6 млрд грн;

– спорт для лиц с инвалидностью – 900 млн. грн;

– развитие физической культуры и спорта и спорта высших достижений – 2,6 млрд. грн;

– развитие спортивной инфраструктуры – 2,7 млрд грн;

– субвенция из государственного бюджета местным на выполнение отдельных мер по реализации социального проекта Президента Украины «Активные парки – локации здоровой Украины» объемом 143,1 млн. грн, которые также впервые предусмотрены в 2022 году».


«Впереди нас ждет еще один год, призванный развивать наше направление. Не покладая рук, делаем все возможное, чтобы эти две отрасли имели эффективный прогресс».


Ранее сообщалось, что в проекте госбюджета-2022 было запланировано выделить 11,3 млрд гривен на развитие спорта.

Накануне Гутцайт был избран членом Исполнительного комитета FIE.
Владимир Кириченко
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