Вадим Гутцайт избран членом Исполнительного комитета FIE
Гутцайт: «Министерство молодежи и спорта получит 8,2 млрд грн из госбюджета на 2022 год»
Изначально ожидалась другая сумма
15:34
Вадим Гутцайт / Фото - file.liga.netМинистр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт на своей странице в Facebook сообщил о сумме, которая была выделена на спортивную отрасль в государственном бюджете на следующий год.
«Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет на 2022 год. Следовательно, Министерство молодежи и спорта получит 8,2 млрд грн на развитие отрасли».
«Подробно расскажу об основных направлениях, на которые будут направлены средства:
– реализация молодежной политики и национально-патриотическое воспитание – 124,9 млн. грн, в том числе впервые предусмотрены средства на обеспечение деятельности Украинского молодежного фонда в объеме 45 млн. грн;
– развитие научных исследований и спортивной медицины – 56,4 млн. грн;
– подготовка и участие украинских спортсменов в зимних Олимпийских, Паралимпийских, летних Дефлимпийских играх в 2022 году, а также подготовка и участие во Всемирных играх по неолимпийским видам спорта – 1,6 млрд грн;
– спорт для лиц с инвалидностью – 900 млн. грн;
– развитие физической культуры и спорта и спорта высших достижений – 2,6 млрд. грн;
– развитие спортивной инфраструктуры – 2,7 млрд грн;
– субвенция из государственного бюджета местным на выполнение отдельных мер по реализации социального проекта Президента Украины «Активные парки – локации здоровой Украины» объемом 143,1 млн. грн, которые также впервые предусмотрены в 2022 году».
«Впереди нас ждет еще один год, призванный развивать наше направление. Не покладая рук, делаем все возможное, чтобы эти две отрасли имели эффективный прогресс».
Ранее сообщалось, что в проекте госбюджета-2022 было запланировано выделить 11,3 млрд гривен на развитие спорта.
Накануне Гутцайт был избран членом Исполнительного комитета FIE.
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