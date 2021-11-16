Гутцайт: «Мы работаем над тем, чтобы через 10 лет проводить в Украине зимние Олимпийские игры»

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Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что сейчас ведется активная работа над тем, чтобы через 10 лет Украина смогла принять зимние Олимпийские игры:

Мы работаем над тем, чтобы через 10 лет проводить в Украине зимние Олимпийские игры. Вы же понимаете, что для этого будет производиться развитие зимней инфраструктуры. А если она будет сделана, у нас в будущем будет больше претендентов на медали на зимних играх».