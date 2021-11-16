Гутцайт рассказал, сколько было выделено средств на подготовку участников Олимпийских игр-2022
Гутцайт: «Мы работаем над тем, чтобы через 10 лет проводить в Украине зимние Олимпийские игры»
Амбициозная цель от министра спорта
14:13
Фото: glavcom.ua
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что сейчас ведется активная работа над тем, чтобы через 10 лет Украина смогла принять зимние Олимпийские игры:
«К сожалению, за 30 лет у нас не было подготовлено достаточных условий для спортсменов. Но сейчас президент уделяет большое внимание спорту – например, возведен большой биатлонный комплекс в Буковеле.
Мы работаем над тем, чтобы через 10 лет проводить в Украине зимние Олимпийские игры. Вы же понимаете, что для этого будет производиться развитие зимней инфраструктуры. А если она будет сделана, у нас в будущем будет больше претендентов на медали на зимних играх».
Напомним, министерство спорта разрабатывает кодекс правильного поведения для украинских спортсменов.
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