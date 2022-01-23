Гутцайт: «Надеюсь на каждого спортсмена, тренера и на всех, кто едет в Пекин работать»

Вадим Гутцайт / фото - Слово и Дело

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в эфире телеканала «UA:Перший» поделился ожиданиями от предстоящей зимней Олимпиады-2022 в Пекине, на которую от «сине-желтых» поедет 45 спортсменов.

Сейчас мы уже приступили. Я уверен, что на следующей зимней Олимпиаде у нас будет своя зимняя инфраструктура. 33 лицензии было, сейчас 45. Есть много видов спорта, например, во фристайле, на прошлой Олимпиаде было 2 спортсмена, сейчас 5. Мы развиваем зимние виды спорта. Надеюсь, что мы не только будем их развивать, но и видеть на пьедестале.

Ожидание? Я надеюсь на каждого спортсмена, тренера и на всех, кто едет туда работать. Спортсмены едут работать, они будут делать то, что умеют. Важно, чтобы в день соревнований они сделали все в самом лучшем виде, были профессионалами. Чтобы тренеры были рядом, вся команда, которая будет ехать на ОИ, помогала нашим спортсменам. Я надеюсь и верю в каждого спортсмена.

Когда-то в Пекин мы ехали на Игры и наша команда по фехтованию на сабле была последней в рейтинге, но мы приехали и выиграли. Верю, что каждый спортсмен способен подняться на пьедестал».